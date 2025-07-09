台北藝術節變身感官實驗室 8檔國際劇場節目9月登場

北藝中心董事長王文儀（右起）、科教館展覽組主任林怡萱、歌德學院院長余德莎、臺北市文化局副局長陳譽馨、策展人林人中、北藝中心節目部經理林采韻、YILAB一當代舞團藝術總監蘇文琪、劇場導演李銘宸、《FAMILYTRIANGLE：二生三，三生萬物》製作人鄭涵文共同分享推薦臺北藝術節。（台北表演藝術中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北表演藝術中心主辦的第27屆台北藝術節將於9月11日至28日舉辦，今年以「超限動」（Reeling Hyperreality）為主題，推出8檔售票節目，橫跨劇場、影像、舞蹈、裝置與實驗展演，參演藝術家來自日本、印尼、賽普勒斯、德國、菲律賓與台灣。

策展人林人中表示，台北藝術節為一製作型藝術節，長期與國內外藝術節協作共製，今年多檔作品為首演，從AI實驗到身體感知，從生態神話到數位生活，皆呈現劇場作為集體觀看社會儀式的多重層次。

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8檔節目主題各異，各具風格。蘇文琪與YILAB一當代舞團推出的《暗宇之感》透過黑暗與感官釋放，建構一場身體深潛的感知旅程。日本剛左小組與藝術家yang02共同創作的《演算混亂ㄐㄧㄑㄧˋㄖㄣˊ》，結合AI與武術動作，翻轉日常感知。

《旅行的舌頭》由台灣導演李銘宸、日本導演張碁、菲律賓藝術家奈絲・蘿柯與作家温又柔共同創作，從食物出發探討文化與身份的轉譯。《黏著的手、縫合的山體》則由泰雅族藝術家林安琪與日本舞者松本奈奈子攜手，對話原民與日本民間傳說中的女性神話角色。

三位台灣藝術家洪千涵、洪唯堯、曾睿琁的共創作品《FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物》從真實親屬關係出發，探討人工生殖下的倫理與情感糾葛。印尼行為藝術家麥拉蒂・蘇若道默的《斷片》以時間裂縫為核心，回應社會秩序與情感斷裂。來自賽普勒斯的瑪麗亞・哈薩比則以《此時此地》挑戰觀者觀看節奏，透過極緩慢的動作建構沉靜凝視場域，將舞作推向行為藝術的邊界。

台北藝術節今年透過科技、身體與記憶的多重交織，邀請觀眾親臨劇場，體驗不可複製的真實與情感，展現當代表演藝術的豐富面向。詳詢OPENTIX網站。

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