何堂立「形質—變奏創作展」 台中市葫蘆墩文化中心7/11登場

何堂立以鍛造金屬與漆藝交織層次豐富的獨特視覺語彙的作品《築痕》。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市美術家接力展，輪到藝術家何堂立「形質—變奏創作展」，明（11）日起至8月10日在葫蘆墩文化中心展出！何堂立融合童年記憶、自然生態與台灣文化脈絡為創作元素，以鍛造金屬、溫潤玉石與回收筆具，創作出層次豐富的獨特視覺語彙。

何堂立揉合玉雕、漆藝、琺瑯、書法美學的工藝語彙書寫生命故事。（記者歐素美攝）

葫蘆墩文化中心表示，何堂立成長於機械工廠，鐵屑飛揚、焊火閃爍是他童年的日常，耳濡目染下奠定工藝底蘊。他自學鍛造，精研金工技法、漆藝與玉石雕刻，多次榮獲台灣玉石設計與工藝競賽獎項，並入選台中市工藝師。

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何堂立的創作靈感來自地方人文、廟宇文化與台灣山水，揉合玉雕、漆藝、琺瑯、書法美學的工藝語彙書寫生命故事，是今年度最具風格的當代工藝展之一。

何立堂認為缺乏真實情感的作品會顯得空洞無物，將自身的生活背景和故事融入作品，才是打動人心的關鍵！作品〈微光森林〉訴說自然與人心共振，在鍛敲與自然氧化下，仿若森林中枯萎凋落的葉片，呼應季節流轉中的生命微光；〈若山水〉飾品系列，則以回收毛筆結合金屬傳遞綠色工藝的再生之美，不只是飾品，更是一場微型東方山水意象的心靈旅行。

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