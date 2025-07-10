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「歸零」台日書法與攝影展屏東開幕 籲反思核能危害

2025/07/10 14:12

展覽策展人，書法藝術家、地球公民基金會董事長李根政說明展出作品。（記者羅欣貞攝）展覽策展人，書法藝術家、地球公民基金會董事長李根政說明展出作品。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕地球公民基金會策畫「歸零——無人提起的真相」書法與攝影展，於屏東獨立書店繫。本屋、永勝5號，以及台南無有為書店、高雄春福 Chhun Hok共三地四個空間同步登場，今（10）日在屏東舉行開幕儀式，由地球公民基金會董事長李根政主持，前屏東縣長曹啟鴻到場力挺。

地球公民基金會策劃〈歸零-無人提起的真相〉書法與攝影展今開幕，前屏東縣長曹啟鴻（中）到場支持。（記者羅欣貞攝）地球公民基金會策劃〈歸零-無人提起的真相〉書法與攝影展今開幕，前屏東縣長曹啟鴻（中）到場支持。（記者羅欣貞攝）

這場台灣和日本跨國合作的展覽，邀請日本攝影家豐田直巳，展出紀錄日本福島核災之後的人們與環境變遷的作品，並透過李根政的書法，探討世界與台灣使用核電的歷史與省思。今起展至8月24日。

展覽策展人李根政表示，「歸零」有多重意涵，台灣最後一座核電機組核三廠2號機，今年5月17日依法在運轉滿40年後停機，台灣核電「歸零」；但世人對日本福島核災記憶似乎也「歸零」。造成過去核子事故的種種因素至今仍未解決，社會不該因為新的政經情勢而忽視核災風險，或對科技帶著盲目樂觀信仰。

日本一橋大學社會學博士、中山大學社會系博士後研究員，同時也是長期擔任豐田直巳聯繫窗口的陳威志，解說日本攝影家豐田直巳的作品。（記者羅欣貞攝）日本一橋大學社會學博士、中山大學社會系博士後研究員，同時也是長期擔任豐田直巳聯繫窗口的陳威志，解說日本攝影家豐田直巳的作品。（記者羅欣貞攝）

攝影家豐田直巳透過文稿表示，向台灣表達敬意，因台灣是亞洲第一個零核電運轉國。在經歷福島核電廠事故後，日本政治人物還不放棄核電，使他再次體認到，日本人應該台灣學習更多。

大武山基金會董事長曹啟鴻表示，核三廠曾因鹽霧害導致輸電線路跳脫，電力無法輸送，進而反饋至廠內釀成意外。核三位活動斷層上、鄰近黑潮海流，若發生事故，不僅危及屏東更將危害全台灣。核三除役原是天大好消息，如今卻要舉行公投重啟，令人憂心；呼籲屏東縣民必須比其他縣市更清楚認識這項公投的嚴重性。

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