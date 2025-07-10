66幅畫背後的故事 身心障礙藝術家用畫筆說出心內話

瑞復益智中心今展出13位身心障礙藝術家原創作品，現場同步開放藍曬體驗，展期至8月15日。（瑞復益智中心提供）

〔記者王捷／台南報導〕台南身心障礙長照中心「瑞復益智中心」所屬的「愛幸福工作坊」與崑山大學合作，展出13位身心障礙藝術家、共66幅原創作品，用畫筆表達內心，今天開幕並邀請社會各界關注障礙者藝術發展，現場提供免費藍曬體驗。

本次藝術展中，由原生藝術家擔任導覽員，逐層帶領來賓觀賞畫作，介紹創作理念，使觀者能細膩體會作品背後的生活經驗與心聲，今天開幕茶會，市議員陳怡珍、李中岑，安南區長魏文貴與市府社會局專員李耀煌也到場支持，肯定身心障礙者創作。

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今年特展即日起至8月15日，地點設於台南市安南區安富街199巷4弄7號「愛幸福工作坊」，每週二至週五上午10點至下午5點開放參觀。展覽結合工作坊累積五年來的藝術創作實力，展現中心青年學員豐富的想像與成長。

崑山科技大學視傳系三年級學生與師資共同參與本次主視覺設計，提煉畫作中動物圖像如長頸鹿、大象、花豹與飛鳥，保留手繪筆觸與原創質感，以紅藍綠3原色呈現，象徵純粹與直覺的藝術表達。指導師資鄭中義指出參展者藉由創作找到情感出口，學生也在設計合作中學習溝通協作。

藍曬DIY體驗即日起至8月15日止，每週二、三、五上午10點與下午2點提供2個梯次，每場限額10人，參加者透過日光感光技術製作專屬作品；如遇陰雨或颱風假，則改為網版印刷體驗或停辦該梯次。活動採線上表單報名，額滿截止。

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