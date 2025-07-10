2025宜蘭藝術自造祭 探索書冊與文字的文化魅力

宜蘭中興文創園區今年藝術自造祭，以「書冊與文字的載體」為主題。（記者江志雄攝）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣中興文創園區年度藝文展覽2025藝術自造祭，將在12日開幕，今年主題「書冊與文字的載體」，以書為媒介，從造字、製書、翻頁到書寫，打造沉浸式觀展體驗，帶領參觀者感受紙與書的溫度。

宜蘭中興文創園區藝術自造祭，打造沉浸式觀展體驗。（記者江志雄攝）

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天（10日）參加藝術自造祭開幕記者會，他表示，中興文創園區前身中興紙廠，原為國營事業，造紙產量曾經躍居東南亞首位，今年的藝術自造祭展覽，從園區造紙歷史出發，結合6組國內外藝術家與文字設計師團隊，回溯地方產業脈絡，也讓藝術走入民眾生活。

請繼續往下閱讀...

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天到藝術自造祭觀展體驗。（記者江志雄攝）

此次展覽以起、承、轉、合為概念，設計4大展區。以開場的「起」區為例，由日本藝術家木崎公亮攜手台灣字型團隊Justfont共創，遊客可透過互動裝置寫出想要的文字，再轉往隔壁的「承」區列印，搭配裝幀、拓印、篆刻等手作體驗，留下屬於自己的落款，完成獨樹一格作品。

藝術自造祭展場已完成佈展，活動開幕後將展至8月底。（記者江志雄攝）

宜蘭縣政府文化局表示，藝術自造祭強調「自造maker」精神，本屆活動主題「書冊與文字的載體」，不僅是藝術展覽，更是一場文化書寫的行動，活動開幕後將持續到8月31日，相關訊息可上官網查詢，網址：https://www.artmakerfestival.com.tw/。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法