自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

2025宜蘭藝術自造祭 探索書冊與文字的文化魅力

2025/07/10 15:31

宜蘭中興文創園區今年藝術自造祭，以「書冊與文字的載體」為主題。（記者江志雄攝）宜蘭中興文創園區今年藝術自造祭，以「書冊與文字的載體」為主題。（記者江志雄攝）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣中興文創園區年度藝文展覽2025藝術自造祭，將在12日開幕，今年主題「書冊與文字的載體」，以書為媒介，從造字、製書、翻頁到書寫，打造沉浸式觀展體驗，帶領參觀者感受紙與書的溫度。

宜蘭中興文創園區藝術自造祭，打造沉浸式觀展體驗。（記者江志雄攝）宜蘭中興文創園區藝術自造祭，打造沉浸式觀展體驗。（記者江志雄攝）

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天（10日）參加藝術自造祭開幕記者會，他表示，中興文創園區前身中興紙廠，原為國營事業，造紙產量曾經躍居東南亞首位，今年的藝術自造祭展覽，從園區造紙歷史出發，結合6組國內外藝術家與文字設計師團隊，回溯地方產業脈絡，也讓藝術走入民眾生活。

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天到藝術自造祭觀展體驗。（記者江志雄攝）宜蘭縣代理縣長林茂盛今天到藝術自造祭觀展體驗。（記者江志雄攝）

此次展覽以起、承、轉、合為概念，設計4大展區。以開場的「起」區為例，由日本藝術家木崎公亮攜手台灣字型團隊Justfont共創，遊客可透過互動裝置寫出想要的文字，再轉往隔壁的「承」區列印，搭配裝幀、拓印、篆刻等手作體驗，留下屬於自己的落款，完成獨樹一格作品。

藝術自造祭展場已完成佈展，活動開幕後將展至8月底。（記者江志雄攝）藝術自造祭展場已完成佈展，活動開幕後將展至8月底。（記者江志雄攝）

宜蘭縣政府文化局表示，藝術自造祭強調「自造maker」精神，本屆活動主題「書冊與文字的載體」，不僅是藝術展覽，更是一場文化書寫的行動，活動開幕後將持續到8月31日，相關訊息可上官網查詢，網址：https://www.artmakerfestival.com.tw/

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應