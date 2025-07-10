行政院文化獎頒獎 李遠開場：3位一輩子接地氣 早該得獎

行政院文化獎頒獎，左起文化部長李遠、作家吳晟、建築匠師傅明光、台灣歌仔戲傳奇楊麗花、行政院長卓榮泰。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕第44屆行政院文化獎今（10）日頒獎，由行政院長卓榮泰親授文化獎章予本屆得主吳勝雄（吳晟）、傅明光、林麗花（楊麗花），表彰3人在文學、文化資產、傳統藝術領域的卓越成就，並感謝他們透過創作、傳承與親身實踐，啟發當代對於土地與文化的深層認識。文化部長李遠則於致詞時表示，這3位先進一輩子接地氣，其實早就該得獎。

頒獎典禮開場由音樂創作人陳明章攜手薪傳歌仔戲團演出。（記者凌美雪攝）

頒獎典禮開場由音樂創作人陳明章先吟唱吳晟的台灣台語詩〈全心全意愛你〉，接續演唱〈下午的一齣戲〉，搭配薪傳歌仔戲團演出《陳三五娘》「戲中戲」，舞台螢幕同步呈現傅明光司阜修復「北埔姜氏家廟」、「北埔慈天宮」等文資影像，藉由詩、歌、戲曲跨界表演方式向3位得獎人致敬。

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文化部表示，行政院文化獎為政府主辦層級最高的文化領域終身成就獎項，對維護與發揚我國文化具有特殊貢獻的傑出藝文人士，致上國家級最崇高的榮譽。自1981年設立至今，共有99位（含今年3位）文化人士獲得此殊榮。

本屆行政院文化獎由文化部長李遠擔任評議會召集人，委員包括初安民、林茂賢、林曼麗、唐美雲、聞天祥、劉克襄、劉惠芝、劉富美等9位文化界人士。本屆得獎人每人除獲頒文化獎章及證書外，並獲得新台幣100萬元獎金。

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