自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

行政院文化獎頒獎 李遠開場：3位一輩子接地氣 早該得獎

2025/07/10 16:04

行政院文化獎頒獎，左起文化部長李遠、作家吳晟、建築匠師傅明光、台灣歌仔戲傳奇楊麗花、行政院長卓榮泰。（記者凌美雪攝）行政院文化獎頒獎，左起文化部長李遠、作家吳晟、建築匠師傅明光、台灣歌仔戲傳奇楊麗花、行政院長卓榮泰。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕第44屆行政院文化獎今（10）日頒獎，由行政院長卓榮泰親授文化獎章予本屆得主吳勝雄（吳晟）、傅明光、林麗花（楊麗花），表彰3人在文學、文化資產、傳統藝術領域的卓越成就，並感謝他們透過創作、傳承與親身實踐，啟發當代對於土地與文化的深層認識。文化部長李遠則於致詞時表示，這3位先進一輩子接地氣，其實早就該得獎。

頒獎典禮開場由音樂創作人陳明章攜手薪傳歌仔戲團演出。（記者凌美雪攝）頒獎典禮開場由音樂創作人陳明章攜手薪傳歌仔戲團演出。（記者凌美雪攝）

頒獎典禮開場由音樂創作人陳明章先吟唱吳晟的台灣台語詩〈全心全意愛你〉，接續演唱〈下午的一齣戲〉，搭配薪傳歌仔戲團演出《陳三五娘》「戲中戲」，舞台螢幕同步呈現傅明光司阜修復「北埔姜氏家廟」、「北埔慈天宮」等文資影像，藉由詩、歌、戲曲跨界表演方式向3位得獎人致敬。

文化部表示，行政院文化獎為政府主辦層級最高的文化領域終身成就獎項，對維護與發揚我國文化具有特殊貢獻的傑出藝文人士，致上國家級最崇高的榮譽。自1981年設立至今，共有99位（含今年3位）文化人士獲得此殊榮。

本屆行政院文化獎由文化部長李遠擔任評議會召集人，委員包括初安民、林茂賢、林曼麗、唐美雲、聞天祥、劉克襄、劉惠芝、劉富美等9位文化界人士。本屆得獎人每人除獲頒文化獎章及證書外，並獲得新台幣100萬元獎金。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應