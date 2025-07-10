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楊麗花領行政院文化獎 向卓揆、李遠喊話：讓歌仔戲繼續在電視演出

2025/07/10 17:07

楊麗花從行政院長卓榮泰手中接下獎章及證書。（記者凌美雪攝）楊麗花從行政院長卓榮泰手中接下獎章及證書。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕第44屆行政院文化獎今（10）日頒獎，以電視歌仔戲小生角色形象深入人心的楊麗花，是本屆得獎者之一，從行政院長卓榮泰手中接下獎章及證書之後，楊麗花致詞時開口先說，「今天不是來演戲，拿到大獎非常開心，開心到說不出來。」

楊麗花說，「謝謝現場的掌聲，我很愛聽掌聲；很擔心說錯話，我已經退休隱居多年了，在這裡拿這個麥可風，感謝再感謝；必須看稿，不然會黑白講。媒體先生小姐，別讓我這麼多歲才大漏氣。」

楊麗花致詞。（記者凌美雪攝）楊麗花致詞。（記者凌美雪攝）

「得這個獎很有意義，這一生當中努力打拼為歌仔戲，如有神在，我自己關關為難關關過，天時地利人和都有。」楊麗花說，天公伯點名楊麗花來為台灣歌仔戲努力，20多歲時，為了怕語言文化讓人看不起的時代，台視叫一個歌仔戲演員來為電視台製作出歌仔戲，「我又要製作、又要當演員，非常困難，別人體會不到，只有電視台董事長體會得到。」因此，對於得獎，楊麗花除感謝幕前幕後所有共作人員，更感謝觀眾，「我總是有貴人出現，貴人都會來幫忙我，這是我的福氣。」

但楊麗花也對現場的行政院長卓榮泰及文化部長李遠喊話，「個人最大的希望，是歌仔戲能繼續在電視台播出。」楊麗花認為，現在播出的都是30年前的回鍋戲，頗有建請支持繼續推出新戲的意思，楊麗花說，電視可以創造很好的人生，歌仔戲如果有很多明星演員出來，就可以「老神在在，甚麼都不怕」，楊麗花說，「楊麗花會老，但歌仔戲永遠不會老。」

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