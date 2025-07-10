回應卓揆讚鄉土文學的國家詩人 吳晟將成就歸功公民力量

行政院長卓榮泰頒贈獎章及證書給吳晟。（記者陳奕全攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕行政院文化獎今（10）日頒獎，作家吳晟今年獲獎，行政院長卓榮泰致詞時讚譽他是一位鄉土文學的國家詩人，文化部長李遠表示自己是吳晟的追隨者，「他不只是一個文學家，他是一個身體力行的人，所以我非常欽佩。」吳晟自己則表示，他所做的事，是「許許多多夥伴齊心合力共同來完成」，他還強調要向公民力量致敬。

吳晟以筆為犁，深耕台灣土地，用詩句喚醒國人對鄉土的記憶與認同。卓榮泰說，有人形容吳晟老師是一手拿鋤頭一手拿文筆，將台灣的農民生活、鄉土文化，用最樸實、最真實的方式，來寫出他們的辛苦跟這個土地的味道，「這非常令我們覺得誠屬不易」。李遠也說，吳晟除了他的詩與文章跟台灣這塊土地連結之外，更是台灣社會運動、生態運動、人權運動的先驅，「然後護水、護生態、護人權，我真的追隨他，非常感動！」

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吳晟於領獎後致詞。（記者陳奕全攝）

對此，吳晟說，我所有的所謂的社會參與的小小成就，其實都是得自於這麼大的社會力量，我深切體會到，我們台灣社會一直潛藏著珍貴的愛鄉、愛土、愛國的情懷，在每個歷史艱困的時刻，它都會爆發出來，會形成一股非常豐沛的力量來力挽狂瀾，所以今天才能夠把我們台灣推動到全球評比，無論是醫療、民權、民主、自由，甚至經濟、交通等，我們評比都是在最前面的國家。」

吳晟說，「請容許我向最近豐沛的公民力量致上最崇高的敬意，祝福我們堅定守護自由民主、幸福台灣的全民運動，能夠大團結，掃除陰霾，迎接晴朗，讓我們台灣這個國家更美好。」

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