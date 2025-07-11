文化獎最動人致詞 85歲匠師為何謝徒弟？

傅明光（右）從行政院長卓榮泰手中接下獎章及證書。（記者陳奕全攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕第44屆行政院文化獎昨（10）日頒獎，其中，傳統客家建築匠師傅明光，相較於吳晟與楊麗花，雖然比較沒有名人光環，但他的得獎感言卻讓現場很多人特別感動，因為他除了感謝了所有幫助過他的人，包括他的師父，他還特別感謝他的徒弟。

「以前我拜師學藝很辛苦的，3年4個月只是學基本功夫，出師後還要靠自己和別的師傅不斷學習技術才能夠成熟。現在社會和以前不同了，教徒弟必須要有耐心，不能像以前做錯了就用罵的，徒弟會跑掉。這樣的技術就傳不下去了。」

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傅明光說，「我一直和徒弟們說，蓋房子修古蹟一定要專心、細心，還要耐心。我們做的東西不怕千人看，只怕一人試。現在的古蹟修復都是把工程發包給營造廠，這樣子我們都要聽工地主任的，但是他們總是希望又快又便宜，這樣我們的技術很難發揮到很好的效果，年輕人也不願意來學。」

「我的傳統建築技術是我的師傅傳承給我的，所以我也要把它傳承下去。」傅明光表示，他決定要成立「全國傳統匠師工會」，照顧全體匠師，並且與政府合作改善工程環境，讓傳統建築技術傳承下去，「接下來的日子，只要我身體健康，我還是會帶著徒弟一起工作，把建築傳統技術傳承下去」。

傅明光的引言人古都保存再生文教基金會董事長鍾心怡認為，行政院文化獎這份象徵文化界至高榮譽的獎項，「是對於默默守護文化資產的傳統匠師一份深深致敬」。她因為協助文資局撰寫保存者專書時，跟著傅明光走上屋頂，在炙熱的太陽下，不斷滴下的汗水，才讓她理解到，這個「屋頂上的農夫」，其實是一種非常追求完美極致的職人精神。傅明光獲獎代表的是，台灣有機會促成下一個年輕世代的接棒。

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