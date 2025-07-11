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羅東藝穗節12日登場 明華園「蓬萊仙島」打頭陣

2025/07/11 14:07

羅東藝穗節12日登場，明華園「蓬萊仙島」打頭陣為活動揭開序幕。（記者王峻祺攝）羅東藝穗節12日登場，明華園「蓬萊仙島」打頭陣為活動揭開序幕。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭羅東藝穗節邁入第24年，今年以24節氣「四季頌」為主題，將在12日登場，為期2週夜間演出，首場由明華園戲劇總團「蓬萊仙島」打頭陣，八仙傳奇為題材的史詩級歌仔戲，要讓遊客感受來自東方魔幻劇場的視聽覺震撼。

羅東藝穗節主場地是中山公園，鄰近羅東夜市，每年吸引大批遊客與會，帶動可觀的觀光效益。今年主題為「四季頌」，象徵春耕、夏耘、秋收、冬藏的農作節奏，不僅在公園內設置大型裝置藝術，就連提供演出的主舞台也全面升級。

羅東藝穗節由明華園「蓬萊仙島」打頭陣，八仙傳奇為題材的史詩級歌仔戲，要讓遊客感受來自東方魔幻劇場的視聽覺震撼。（記者王峻祺攝）羅東藝穗節由明華園「蓬萊仙島」打頭陣，八仙傳奇為題材的史詩級歌仔戲，要讓遊客感受來自東方魔幻劇場的視聽覺震撼。（記者王峻祺攝）

羅東鎮長吳秋齡說，今年演出陣容堪稱歷年之最，為讓民眾享受更好的視聽覺饗宴，升級舞台規模，並邀請明華園戲劇總團擔綱開幕巨作，讓仙島降臨藝穗夜，感謝團長陳勝福親自率團，連續數月溝通協調，促成「蓬萊仙島-漢鍾離」經典大戲演出。

「蓬萊仙島-漢鍾離」被譽為科幻史詩電影「阿凡達」舞台版，描述東漢大將鍾離權兵敗於軒轅廟，廝殺聲中，時空竟遁入上古時期黃帝、蚩尤「涿鹿大戰」，黃帝交付鍾離權不死之權，但必須隨同天女旱魃往赴蓬萊仙島。

「蓬萊仙島-漢鍾離」被譽為科幻史詩電影「阿凡達」舞台版，描述東漢大將鍾離權穿越時空遁入上古時期黃帝、蚩尤的「涿鹿大戰」。（記者王峻祺攝）「蓬萊仙島-漢鍾離」被譽為科幻史詩電影「阿凡達」舞台版，描述東漢大將鍾離權穿越時空遁入上古時期黃帝、蚩尤的「涿鹿大戰」。（記者王峻祺攝）

羅東鎮公所表示，12日起至26日每晚7點至9點，約有20組優秀團隊輪番登台演出，除明華園劇團外，也安排適合親子共賞的蘋果劇團表演，閉幕晚會則邀請台灣特技團演出「愛麗PU的奇境夢遊」，以愛麗絲夢遊仙境為藍本改編的大型雜技舞台劇，將帶領遊客走入不一樣的童話仙境。

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