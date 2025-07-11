「花與葉的對話」藝術壓花展 童綜合醫院梧棲院區登場

花與葉的對話-藝術壓花展，在童綜合醫院梧棲院區地下一樓轉角藝術區展出，吸引民眾參觀。 （記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕國立空中大學台中指導中心藝術壓花社成立20年，宗旨為「以大自然為師，延續生命的精彩」，促進學生、老師、學校之間的交流，以達到藝術生活化。社員楊雅惠擔任策展人，在童綜合醫院梧棲院區地下一樓轉角藝術區展出「花與葉的對話-藝術壓花展」，共集結51幅作品聯展，希望讓民眾感受壓花與眾不同的獨特魅力。

「花與葉的對話-藝術壓花展」即日起展出至8月28日。指導老師周宥均表示，這次展覽作品包羅萬象，以花、葉、草木等乾燥後的型態，進一步運用無限創作力來拼構成一幅幅美麗的作品，精緻細膩如同用畫筆勾勒一般，是一項精巧的工藝，從創作到作品完成，猶如心靈重新獲得洗滌。

請繼續往下閱讀...

花與葉的對話-藝術壓花展，作品包羅萬象。 （記者歐素美攝）

本次展出51幅作品，巧妙運用了花葉草木的堆疊，展現出山水、田園、動物與海底世界等各式風貌。壓花是一場花與葉的相遇與對話，是一頁花草碰撞繆思的開始；是生活中的藝術，也是自然生命的延續與四季的流轉。壓花是慢生活的開始，也是最容易觸及的生活美學。

童綜合醫院副院長李博仁指出，參觀作品，顛覆其原本的認知與想像，因為連海底豐富的生態都能在創作者的巧手下，透過花與草的激盪，栩栩如生展現出來。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法