林世富個展「與磚的對話」登場 展現減法創作的窯前雕技藝

林世富（左1）「與磚的對話」創作展在歸仁文化中心登場。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕專攻磚雕的知名藝術家林世富，擅長如同減法創作過程的窯前雕手法，呈現紅磚質樸、溫潤的特色，他在台南歸仁文化中心舉辦「與磚的對話」個展，以早期鄉村的常民生活為題材，相當生動，今天揭幕。

47歲的林世富來自高雄大樹區，他的家鄉有座百年窯廠，因緣際會下與紅磚產生連結，開啟了取材雕塑的契機，並將傳統建築工藝的磚雕，運用在個人文創工藝的展現，闖出名號。

請繼續往下閱讀...

林世富採窯前雕的方式進行磚雕創作，相當生動。（記者吳俊鋒攝）

林世富說，一般陶藝使用的捏塑，為加法過程的呈現。但他不是直接於磚塊上創作，而是先在土坯上雕刻，陰乾後再進窯燒製，此做法稱為窯前雕，相較之下如同減法過程的呈現，難度較高。

林世富指出，運用窯前雕的技法，必須注意乾濕度的拿捏，否則完成創作前，容易局部斷裂。從腦海構思到具象呈現，等於與時間賽跑，考驗工藝造詣。

林世富採窯前雕的方式進行磚雕創作，相當生動。（記者吳俊鋒攝）

林世富以早期鄉村的人文樣態為主題，展出內容包含阿公的牛、阿伯的田地、阿爸的偉士牌等，都是與磚的精彩對話，希望大家在步調緊湊的現代生活中，可藉此沉澱心情；他提到，每件作品燒製過程的溫度最高達上千度，且時間持續1個月，得來不易，歡迎各界人士前來觀賞。

林世富的作品在歸仁文化中心第二畫廊展出，共25件，展期自即日起至8月3日。

林世富採窯前雕的方式進行磚雕創作，相當生動，個展在歸仁文化中心登場，吸引民眾參觀。（記者吳俊鋒攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法