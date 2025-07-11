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2025新竹瘋影展8/1開跑 邀市民尋找床底小夥伴

2025/07/11 15:49

2025新竹瘋影展8/1開跑，邀市民尋找床底小夥伴。（記者洪美秀攝）2025新竹瘋影展8/1開跑，邀市民尋找床底小夥伴。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市文化局舉辦2025新竹瘋影展，8月1日起到8月31日在新竹市影像博物館舉行。今年影展以「床底小夥伴」為主題，有64場室內放映，也會到北區、東區、香山區各辦1場戶外放映。影展選片橫跨20國、共51部精采長、短片，即日起可到KKTIX平台免費索票，每場觀影名額有限，索完為止。

2025新竹瘋影展8/1開跑，邀市民尋找床底小夥伴。（記者洪美秀攝）2025新竹瘋影展8/1開跑，邀市民尋找床底小夥伴。（記者洪美秀攝）

今年影展主題「床底小夥伴」，以床底呼應孩子的祕密基地與想像世界，也和電影院的「黑盒子」不謀而合，讓影像成為孩子探索自我、理解世界的媒介。策展人張淑滿表示，今年瘋影展片單多元，從電腦動畫長片到無語言的表演型短片都有，滿足不同年齡層孩童的觀影需求。開幕片《小超人大老虎》是部溫馨的動畫電影，講述小男孩與孟加拉虎之間跨越種族的友誼與互助，深具教育與啟發意義。

2025新竹瘋影展8/1開跑，邀市民尋找床底小夥伴。（記者洪美秀攝）2025新竹瘋影展8/1開跑，邀市民尋找床底小夥伴。（記者洪美秀攝）

另有紀錄片《馬戲團男孩》與《雨林小學生活》，還有《天堂電影院》、《狂舞小天后》，以及閉幕片《薩利姆》、《喵的奇幻漂流》、《BIG》與《擁抱棉花糖男孩》，來自多個國家。每場放映皆免費入場，還有觀影集點活動，集點卡在影展摺頁DM，每次入場觀影即可集1點，更有限定圖鑑收集活動，邀親子參加及索票。

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