比咖啡廳還美！雲林元長新生國小「社區共讀站」暑假平日開放中

當地校友認為「社區共讀站」環境不輸知名咖啡廳擺設。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕偏鄉小校空間華麗變身！雲林縣元長鄉新生國小考量學生、社區共融，將2間舊辦公空間改造成「社區共讀站」，以工業風設計，有如網美咖啡館一般，讓校友們驚歎「美極了」。校方表示，盼此地成為學童愛上閱讀的關鍵，暑假平日也開放民眾進館，一起「悅」讀。

新生國小創校於1921年，原名為台南廳寮公學校，1922年由當地村民捐地建校，1968年正式改名為新生國民小學，目前共有72名學生。

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新生國小「社區共讀站」已成為學童、社區民眾喜愛前來閱讀之處。（記者李文德攝）

校長張志明表示，一般民眾都將學校訂為較保守之地，鮮少和社區聯繫。考量社區共融，多年前申請教育部「學校社區共讀站」計畫，獲200多萬元補助，將空餘辦公室打造成閱讀空間，考量需方便社區居民出入，因此將原本校長室遷移，讓126平方公尺寬的空間，打造成工業風設計，不管學童和民眾都能進入閱讀。現在暑假平日依舊開放，不少民眾喜愛到此消暑休憩。

當地校友表示，社區共讀站的空間比知名咖啡廳還美，很難想像坐落在鄉村的偏鄉小校有那麼美的閱讀空間，「應該晚點畢業才對」。

新生國小「社區共讀站」已成為學童、社區民眾喜愛前來閱讀之處。（記者李文德攝）

教導主任羅惠美表示，社區共讀站的核心就像作家王昶雄譜詞的「阮若打開心內的門，就會看見故鄉的田園」，盼讓小朋友享受更優美的閱讀環境；另響應學校多元課程，透過教育部3年200萬元補助偏遠地區學校的經費，已成功將電腦教室、手作教室大翻新，盼讓學童先愛上環境再適性發展。

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