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中橫公路山脈間4座鐵橋 公路局曝珍貴手稿：法國艾菲爾工廠設計的

2025/07/11 16:07

中橫公路上現存的4座艾菲爾鐵橋，包括圖中的關興橋，以及慈航橋、慈雲橋和清泉橋。（公路局提供）中橫公路上現存的4座艾菲爾鐵橋，包括圖中的關興橋，以及慈航橋、慈雲橋和清泉橋。（公路局提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕在台灣中央山脈峽谷間，矗立4座出自19世紀末法國艾菲爾工廠設計的鐵橋，包括慈雲橋、慈航橋、關興橋與清泉橋。因冷戰局勢轉折輾轉來台，成為中橫公路重要命脈。其結構工法與巴黎艾菲爾鐵塔同源，展現國際工程智慧與歷史傳承。

台灣公路博物館展出與中橫公路艾菲爾鐵橋上的原廠鐵牌橋銘誌。（公路局提供）台灣公路博物館展出與中橫公路艾菲爾鐵橋上的原廠鐵牌橋銘誌。（公路局提供）

公路局7月11至18日在台灣公路博物館舉辦「被遺忘的臺灣艾菲爾鐵橋」文獻展，展出包括艾菲爾1881年親筆橋梁專利手稿、艾菲爾舊廠股票、手繪設計圖等跨國珍稀史料，完整呈現法台工程文化脈絡。

原廠鐵牌橋銘誌上有巴黎鐵塔的「艾菲爾舊廠公司（Anciens Établissements Eiffel） 」標誌，刻著「給越南鐵道用橋」、合約編號以及1954年份等法文字樣。（公路局提供）原廠鐵牌橋銘誌上有巴黎鐵塔的「艾菲爾舊廠公司（Anciens Établissements Eiffel） 」標誌，刻著「給越南鐵道用橋」、合約編號以及1954年份等法文字樣。（公路局提供）

交通部公路局說明，為讓社會大眾深入認識此段珍貴歷史，台灣首個全英語國際媒體平台TaiwanPlus特別製作《被遺忘的臺灣艾菲爾鐵橋》紀錄片，片長24分鐘，並以英法雙語製作。

清泉橋位於台7甲中橫公路宜蘭支線，建於1959年，2022年被台中市文化局登錄為歷史建築。（公路局提供）清泉橋位於台7甲中橫公路宜蘭支線，建於1959年，2022年被台中市文化局登錄為歷史建築。（公路局提供）

紀錄片橫跨台法兩地拍攝，訪談多位國內外專家學者，包括艾菲爾後裔協會、法國建築科學院前院長、太魯閣國家公園解說員、公路局前副總工程司等。該片將於2025年7月14日法國國慶日晚間8時15分，在TaiwanPlus電視頻道、官網及TaiwanPlus Docs YouTube頻道同步首播。

台灣艾菲爾鐵橋上的原廠鐵牌橋銘誌。（公路局提供）台灣艾菲爾鐵橋上的原廠鐵牌橋銘誌。（公路局提供）

配合紀錄片首映會，公路局同步在台灣公路博物館辦理「被遺忘的臺灣艾菲爾鐵橋」文獻展，展出期間為7月11到18日。聯展精選來自法國及台灣的珍貴史料，藉由聯展全面呈現這段橫跨歐亞、融合技術、文化與歷史意義的珍貴工程資產。

台灣的艾菲爾鐵橋，也採用與巴黎鐵塔相同的傳統鉚釘工法。（公路局提供）台灣的艾菲爾鐵橋，也採用與巴黎鐵塔相同的傳統鉚釘工法。（公路局提供）

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