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磺溪美展新人獎2度打成平手 破例增額錄取

2025/07/11 18:05

今年磺溪美展新人獎得主，蘇建程創作工藝類的〈愛語〉作品。（彰化縣文化局提供）今年磺溪美展新人獎得主，蘇建程創作工藝類的〈愛語〉作品。（彰化縣文化局提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕全國年度藝壇盛事彰化縣磺溪美展成績揭曉，今年新人獎競爭相當激烈，評審兩次投票都出現平手，最後破例從只錄取1人變成雙人得獎，是新人獎自2011年設立以來，14年來首次增額錄取。

磺溪美展今年第26屆了，第12屆時增加新人獎，鼓勵創作。新人獎原本就只有1個名額，沒想到進入複審階段時，來自水彩類的姚綵情與工藝類的蘇建程，各獲得22票打成平手。評審後來再交由各類召集人於決審會議中再次投票，結果還是平手。

今年磺溪美展新人獎得主，姚綵情創作水彩類的〈大自然的祝福之二〉作品。（彰化縣文化局提供）今年磺溪美展新人獎得主，姚綵情創作水彩類的〈大自然的祝福之二〉作品。（彰化縣文化局提供）

文化局表示，由於兩件作品都展現高度技巧與創意，最後由評審主席與召集人討論後決定，雙雙給獎，各頒發5萬元獎金，鼓勵在地藝術新秀。

本屆磺溪美展共分8類作品，經過初審、複審、決審層層把關，共有6件作品獲得「磺溪獎」，每人可獲得25萬元（含10萬元獎金及15萬元典藏費），得獎作品將由文化局典藏。獲獎者包括油畫的林正哲、水彩的王怡文、墨彩的陳禹豪、膠彩的吳惠淳、版畫的林淑芬與書法的顏國順。

由全興文教基金會贊助的「全興獎」則有8人獲獎，包括油畫、水彩、墨彩、膠彩、雕塑、工藝、篆刻與書法類，每人也可獲得15萬元典藏費。

文化局將於11月8日在彰化孔子廟舉辦頒獎典禮，屆時也將同步展出得獎作品。得獎名單公布在彰化縣文化局官網。

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