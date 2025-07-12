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悲慘世界音樂會劇感十足 觀眾奔高雄朝聖：前奏一下就灑淚了

2025/07/12 09:13

音樂會大部分要角多來自原本音樂劇的演員，演、唱俱佳。（記者凌美雪攝）音樂會大部分要角多來自原本音樂劇的演員，演、唱俱佳。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕讓台灣觀眾引頸期待的經典音樂劇《悲慘世界》，今年終於以「40週年紀念版音樂會」首登台，由現今倫敦西區演出版本進階升級製作，重現19世紀法國動盪時代的壯麗場景，結合高科技布景設計與磅礡的交響配樂，加上集結眾多原音樂劇卡司精湛演出，讓許多看過音樂劇的觀眾相當驚艷，在台北國家戲劇院連演30場，場場爆滿，挾著熱烈好評本週移師高雄衛武營歌劇院，2天就收服了大批樂迷的心，將演出至7月27日。

《悲慘世界》音樂會大部分要角多來自原本音樂劇的演員，使音樂會劇感十足。比如飾演「尚萬強」的路克．麥考爾，是倫敦西區史上最年輕同時演出《歌劇魅影》的魅影與《悲慘世界》的尚萬強2個角色的演員。飾演「芳婷」的夏娜•休伊特，原本就是音樂劇荷蘭巡演時的「芳婷」。此外，高雄站新加入接演警探「賈維爾」的海登‧提伊，也是老戲精，連女配角艾波寧都賺走觀眾大把眼淚。

《悲慘世界》音樂會劇感十足驚艷高雄。（記者凌美雪攝）《悲慘世界》音樂會劇感十足驚艷高雄。（記者凌美雪攝）

高雄首演第2天，曾在國外看過《悲慘世界》音樂劇的陳小姐與朋友，聽曾經在百老匯工作過的朋友推薦這個音樂會，特別由台南來看演出。結果，當「芳婷」的《I dreamed a dream》與《One day more》音樂一下，眼淚就掉下來了。陳小姐說，隨著音樂不同的主題旋律，讓人更深刻體會每一個角色的情感。

駐團導演妮基・伍拉斯頓受訪時表示，即便身處在科技發達的現在，任何資訊都可以在網路獲得，但唯獨現場演奏的音樂劇，那種親臨現場獲得的感動無可比擬，「即便是我自己在現場聽交響樂團演奏，都會起雞皮疙瘩，非常感動。」

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