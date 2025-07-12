台南女孩揮舞「TAIWAN」登國際舞台 掌旗亮相世界盃舞蹈賽

劉明淳（右2）以舞蹈與世界交朋友。（迪迪舞蹈劇場提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕來自台南的女孩劉明淳代表台灣參加《Dance World Cup 2025》世界盃舞蹈大賽，在西班牙布爾戈斯舉行的開幕式上，擔任我國代表隊掌旗手，高舉「TAIWAN」標誌，自信昂首站上國際舞台中央，留下令人動容的一刻，讓世界看見台灣。

台南女孩劉明淳參加《Dance World Cup 2025》世界盃舞蹈大賽，擔任台灣隊的掌旗手，高舉TAIWAN與各國代表齊聚一堂，讓世界看見台灣。（迪迪舞蹈劇場提供）

《Dance World Cup》為全球具規模的青少年舞蹈盛事，今年吸引來自全球51個國家、超過8500名選手同場較勁，賽事自7月3日至12日於西班牙布爾戈斯舉行。台灣代表隊由全台各地精英舞者組成，皆是在台灣區選拔中脫穎而出的佼佼者。

請繼續往下閱讀...

台灣代表隊遠赴西班牙參加《Dance World Cup 2025》世界盃舞蹈大賽。（迪迪舞蹈劇場提供）

劉明淳是迪迪舞蹈劇場的學生，此次不僅擔綱開幕掌旗重任，也參加少年組芭蕾舞比賽。面對來自世界各國的頂尖舞者，她不畏強敵、堅持站上舞台。出國比賽雖然旅費高昂、壓力沉重，但她說這是一次用舞蹈與世界交朋友、讓世界認識台灣的機會，「勝負只是過程，舞出自信與美麗才是最珍貴的榮耀」。

迪迪舞蹈劇場藝術總監王儷娟表示，從練舞到登台，從汗水到掌聲，明淳用堅持、自信與笑容，詮釋了屬於台灣舞者的亮麗風采。這份榮耀不僅屬於她，也屬於所有一路支持她的老師與家人。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法