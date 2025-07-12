用影像收藏森林記憶 「森chil」山徑攝影日 大雪山、八仙山接續登場

八仙山國家森林遊樂區，自然生態豐富。（林業署提供）

〔記者歐素美／台中報導〕林業及自然保育署台中分署推出《森chill山徑攝影日》，將分別於7月19日在八仙山、7月27日在大雪山國家森林遊樂區登場！ 活動融合自然攝影、觀察與創作，帶領大小朋友一同走入山林、感受自然、記錄風景，讓撿拾與觀察不僅成為認識自然的起點，體驗與森林建立日常連結的生活儀式。

林業保育署台中分署表示，《森chill山徑攝影日》倡導「慢活、共感、美學、永續」精神，邀請攝影師陳敏佳擔任帶領者，引導參與者在園區中邊走邊拍、邊觀察邊撿拾（非採集）森林中自然掉落的葉片、枯枝等素材，透過鏡頭與自然對話、感受環境。

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大雪山國家森林遊樂區林下景色。（林業署提供）

活動不需專業器材，只要帶著手機或相機，用心觀察就能捕捉台灣中部大雪山及八仙山兩大森林遊樂區的美麗景點與收集回憶。這場體驗不僅讓大小朋友都能輕鬆參與，更在攝影與自然互動之間，建立起日常生活與森林的情感連結。

林業保育署台中分署指出，大雪山與八仙山森林遊樂區是台灣中部具代表性的森林場域且各具魅力，大雪山海拔高，有眺望遠方山巒的絕佳視角，步道沿線豐富蕨類、苔蘚與附生植物，享有靜謐與遼闊感；八仙山屬於中低海拔森林，夏季林間昆蟲多樣性，是親子觀察自然的絕佳場域，加上溪谷地形及蜿蜒溪水，可捕捉近景與動態畫面，參與民眾可收藏截然不同的森林風貌。

這項活動採收費方式，活動內容包含拍攝課程、點心一份、照片成果4張及國產材手工製「台灣二葉松萬年曆相框」一組，參與者於完成創作後，可將自己的影像作品放入萬年曆相框，讓來自大雪山與八仙山的森林記憶，化為生活中可長久欣賞的風景。每場限60人參加，線上報名。



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