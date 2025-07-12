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百年涼傘旗回家了 瓦硐南天廟101歲涼傘旗風華再現

2025/07/12 13:12

白沙瓦硐的百年涼傘旗，經過精心修復重現昔日風采。（記者劉禹慶攝）白沙瓦硐的百年涼傘旗，經過精心修復重現昔日風采。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕百年涼傘旗回家了！澎湖少見的日治時期織品古物-「瓦硐南天廟大正甲子年吳文仁與子献涼傘旗」，經過台南應用科技大學全球刺繡研究發展中心的精心修護，歷經101年風雨，如今風華再現今（12）日在瓦硐社區活動中心再度面世，現場並舉行涼傘旗圖騰刺繡體驗 ，吳文仁第4代84歲曾孫女也到場，見證先人珍貴古文物。

百年涼傘旗是澎湖修護文物首次公開展示，會場特別邀請台南應用科技大學助理教授盧亨如分享修護過程，並由修護師曾詩涵，帶領現場事先報名20位民眾，手把手體驗涼傘旗所用刺繡圖騰，化身為神秘的文創小物，也在今日會場首度亮相曝光，讓民眾目不轉睛、愛不釋手。

捐贈者吳文仁第4代84歲曾孫女也到場，見證先人珍貴古文物。（記者劉禹慶攝）捐贈者吳文仁第4代84歲曾孫女也到場，見證先人珍貴古文物。（記者劉禹慶攝）

所謂的神祕文創小物，原來是台南應用科技大學發揮巧思，特別將修護文物-「瓦硐南天廟大正甲子年涼傘旗」的經典元素，化作實用又美感兼具的刺繡飲料杯套為澎湖民眾帶來一場穿越百年的刺繡體驗，讓外界相當驚豔。

龍紋刺繡、藍黃配色、流蘇裝飾，每個細節都取自百年前的涼傘旗設計，讓歷史不只存在於展示櫃，更能走入日常、捧在手上今日的修護成果發表會，加上刺繡手作體驗，現場公開展示修護完成的涼傘旗原件，參加民眾還能親手繡出這款杯套上的圖騰成為最具意義的紀念回憶。

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