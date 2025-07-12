百年涼傘旗回家了 瓦硐南天廟101歲涼傘旗風華再現

白沙瓦硐的百年涼傘旗，經過精心修復重現昔日風采。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕百年涼傘旗回家了！澎湖少見的日治時期織品古物-「瓦硐南天廟大正甲子年吳文仁與子献涼傘旗」，經過台南應用科技大學全球刺繡研究發展中心的精心修護，歷經101年風雨，如今風華再現，今（12）日在瓦硐社區活動中心再度面世，現場並舉行涼傘旗圖騰刺繡體驗 ，吳文仁第4代84歲曾孫女也到場，見證先人珍貴古文物。

百年涼傘旗是澎湖修護文物首次公開展示，會場特別邀請台南應用科技大學助理教授盧亨如分享修護過程，並由修護師曾詩涵，帶領現場事先報名20位民眾，手把手體驗涼傘旗所用刺繡圖騰，化身為神秘的文創小物，也在今日會場首度亮相曝光，讓民眾目不轉睛、愛不釋手。

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捐贈者吳文仁第4代84歲曾孫女也到場，見證先人珍貴古文物。（記者劉禹慶攝）

所謂的神祕文創小物，原來是台南應用科技大學發揮巧思，特別將修護文物-「瓦硐南天廟大正甲子年涼傘旗」的經典元素，化作實用又美感兼具的刺繡飲料杯套，為澎湖民眾帶來一場穿越百年的刺繡體驗，讓外界相當驚豔。

龍紋刺繡、藍黃配色、流蘇裝飾，每個細節都取自百年前的涼傘旗設計，讓歷史不只存在於展示櫃，更能走入日常、捧在手上。今日的修護成果發表會，加上刺繡手作體驗，現場公開展示修護完成的涼傘旗原件，參加民眾還能親手繡出這款杯套上的圖騰，成為最具意義的紀念回憶。

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