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鶯歌陶博館「燒締」特展登場 78件日陶精品展現自然與藝術交融之美

2025/07/12 14:47

台日貴賓合影為「燒締－瞬息萬變的土」展覽揭開序幕。（記者羅國嘉攝）台日貴賓合影為「燒締－瞬息萬變的土」展覽揭開序幕。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市鶯歌陶瓷博物館今夏重磅推出日本陶藝特展燒締－瞬息萬變的土，自即日起展出至7月27日，於館內1樓陽光特展室展出78件珍貴作品。展覽聚焦日本歷史悠久的陶藝形式「燒締（やきしめ）」，從傳統實用器皿、茶道用具到當代裝置藝術，呈現陶土與火焰交織而成的自然之美。展覽新北市民免費入館，外縣市民眾一般票價80元，或可在16日至9月17日間，每週三免費參觀。

「燒締－瞬息萬變的土」於陶博館展出78件日本大師級藝術家的燒締作品。（記者羅國嘉攝）「燒締－瞬息萬變的土」於陶博館展出78件日本大師級藝術家的燒締作品。（記者羅國嘉攝）

新北市文化局長張䕒育表示，此次展覽是市府與日本國際交流基金會、日本台灣交流協會攜手合作的成果，展覽曾巡迴多國，深獲好評，台灣為首次展出。透過展覽，除深化國際文化交流，也拓展新北的文化視野與能見度。

陶博館長張啟文指出，此次展覽延續2022年「人形NINGYO」的合作基礎，再次與日方單位合作，不僅推動文化對話，也讓觀眾深入了解日本陶藝歷史與當代樣貌。展覽內容涵蓋燒締技法從平安時代須惠器、桃山時代備前燒，到當代「新燒締」的演進歷程，呈現日本千年陶藝的藝術脈絡。展品包括北大路魯山人、人間國寶金重陶陽、藤原雄等大師級作品，也有隱崎隆一、加藤委等當代陶藝家創作，風格多元，橫跨實用與藝術。更多展覽資訊可至陶博館官網或臉書查詢。

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