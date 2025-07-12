集結各領域創作名家 紅瓦厝藝術協會聯展揭幕

紅瓦厝藝術協會聯展在歸仁文化中心登場，吸引參觀人潮。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕強調在地深耕且扎根的台南市紅瓦厝藝術協會，集結不同領域的創作名家，進行更多元的美學推廣，年度聯展於歸仁文化中心登場，包含書法、水墨、水彩、油畫、禪繞畫，以及攝影、拼布、紙雕、葫蘆、黏土、雅石，還有十字繡、多媒材等，內容豐富，今天熱鬧揭幕。

紅瓦厝藝術協會創作聯展正式揭幕。（記者吳俊鋒攝）

今年的聯展以「紅瓦飄香意韻揚」為主題，作品共88件，第一畫廊精采呈現，開幕後，人潮湧入參觀，場面熱鬧；該協會是深耕且扎根於歸仁的在地藝文團體，立案迄今已22年，努力推廣下，成員更有凝聚力。

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紅瓦厝藝術協會聯展在歸仁文化中心登場，作品內容豐富、多元。（記者吳俊鋒攝）

由於協會成員源自不同專長領域的藝術家，因此作品的展出，向來多元豐富且影響深遠，理事長張憲文表示，希望透過聯展 ，相互交流、激盪，持續精進，甚至昇華，彩繪出優雅燦麗的歲月，並美化人間。

紅瓦厝藝術協會聯展在歸仁文化中心登場，作品內容豐富、多元。（記者吳俊鋒攝）

張憲文以賦詩｢紅塵滾滾捲流行、瓦厝丹青韻點睛、展藝抒懷饒歲月、滋魂潤魄化風情｣，強調人間正因為不夠完美，所以才需要藝術來調與缺憾的靈魂。

紅瓦厝藝術協會聯展在歸仁文化中心登場，作品內容豐富、多元。（記者吳俊鋒攝）

張憲文認為美應該是個追尋的方向，不該自我設限而囿於一隅，未來還有很長的路要走，深期大家能在創作與展覽中，以靈思卓藝與熱力高情，持續揮灑揮出生動的創作。

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