2025台北國際夏季旅展7/18台北世貿登場 北高雙圓山攜手推出13款餐券、3款住宿券

2025台北國際夏季旅展即將在7月18日登場，北高雙圓山攜手推出13款餐券饗客。（台北圓山大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2025台北國際夏季旅展將於7月18至21日在台北世貿一館登場，台北、高雄圓山大飯店特別以「圓山旅程‧超乎精彩」為主題，推出13款餐券、3款住宿券的超值優惠。旅展4天除有現場限量快閃驚喜，包括羅西尼菲力牛排單人餐券、台北圓山平日住宿通用券（房型升等）、金龍餐廳假日早茶雙饗券及花園咖啡廳平日超值雙饗券，更首度推出「覓到by吧沐酒吧」特調兌換劵、松鶴餐廳平日午晚餐與下午茶時段百張團購券，以及雙人與四人餐券買10送1。為方便無法親臨現場的消費者，也啟動線上旅展服務，即日起至8月11日期間，透過線上平台即可輕鬆選購各式優惠餐宿商品。

台北圓山精選多款中西美饌及早午茶超值餐券，讓消費者藉此暢享一場奢華的味蕾旅行。（台北圓山大飯店提供）

台北圓山表示，為滿足消費者對多元美食的期待，台北圓山精選多款中西美饌及早午茶超值餐券，匯集多國精緻料理的松鶴餐廳，今年首度推出最適合揪團共享的團購優惠，涵蓋平日自助式午晚餐及下午茶券，最低折扣7折起；還有「平假日金龍片皮鴨四人分享餐」、「平假日圓苑老罈酸菜魚四人分饗餐」，以及圓山牛排館的「平日圓山牛排館海陸雙人套餐券」、圓山首度聯名亞洲50大酒吧之一的「BAR MOOD Taipei 吧沐」，推出限量「覓到by吧沐酒吧特調兌換券」等。高雄圓山推出浪漫約會首選的「祕境餐酒館抵用券」，每本6張優惠價外，再加贈350元抵用券，憑券平假日還能於祕境餐酒館或購買圓山精選伴手禮最高折抵500元；同步推出「平假日餐飲聯合通用券」，享買5送1的加碼優惠。

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圓山大飯店即日起至8月11日，展開官網線上旅展。（台北圓山大飯店提供）

住宿優惠方面，台北圓山住宿券今年主推「平日住宿通用券」，原價3.6折超值入手，持1張即可入住高級客房或豪華客房；使用3張則尊享環景套房一晚，附贈精緻早餐、東密道導覽、牛排館國宴文化餐，以及覓到by吧沐酒吧迎賓飲品。高雄圓山續推人氣熱賣的省很大平日住房優惠，限量販售「平日市景客房住宿券」，享原價3折，含雙人早餐及旗袍體驗券2張；另有「平日一泊二食住宿券」，含兩客早餐與雙人晚餐，優惠3.5折。更多相關優惠內容詳詢圓山大飯店官網線上旅展，或圓山大飯店官網。

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