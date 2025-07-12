2025台北國際夏季旅展與台灣美食展接力登場 大地酒店線上搶先開賣、現場再推限定驚喜

大地酒店即日起推出線上旅展，包含住宿、美食等6大商品，線上搶先開賣。（大地酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕2025台北國際夏季旅展與台灣美食展將於7月18至21日、8月1至4日，分別在台北世貿一館舉行。大地酒店提前暖身，即日起至8月8日推出線上旅展活動，祭出6大超值商品，從住宿、泡湯到館內3間餐廳通用的美食餐券一應俱全，其中住宿券最低下殺至43折，泡湯券加碼買4送2；另特別於展場現場推出限定商品「雙人下午茶券」優惠券。

「FUN肆一夏 一泊一食住宿券」除推出優惠價，並加碼買5張送1張。（大地酒店提供）

大地酒店表示，為了讓消費者能早日規畫旅程，提前推出線上旅展，住宿商品有兩款人氣方案：「FUN肆一夏 一泊一食住宿券」相當43折優惠，內容包含平日雙人入住奇岩客房一晚與翌日早餐兩客，並加碼買5張送1張，適合短期度假與多人揪團同行。另一款「仲夏一泊二食住宿券」等同48折折扣，除提供雙人入住奇岩客房與翌日早餐外，另享2客價值999元的西式套餐，同樣享買5張送1張優惠，使用期限皆至12月30日。溫泉泡湯商品亦同步登場，「大眾風呂套券」1套4張，加贈兩張，等於59折；「獨立湯屋套券」1套3張，優惠約67折，兩種都是平假日皆可使用。

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展場現場特別推出限定商品「雙人下午茶券」。（大地酒店提供）

美食系列優惠券有「泉鄉美食家套券」1套5張，每張價值1,000元，可抵用館內任一餐廳1,200元消費。3大餐廳包含蟬聯台版米其林500盤的奇岩一號中餐廳、主打歐陸料理的喜歡廳，以及日式涮涮鍋專門店月兒彎彎。還有「晨意食足」Semi Buffet早餐套券1套5張再加贈1張，相當48折優惠。半自助早餐內容豐富，包含現做主菜、在地料理與新鮮果蔬甜品，平假日皆可使用。此外，今年更推出一款展場限定商品「雙人下午茶券」，僅於夏季旅展與台灣美食展實體現場販售，每張現省458元，雙人可享大地酒店館內精緻下午茶組合。更多旅展相關優惠詳詢大地酒店官網。

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