獨家》限展國寶書畫曝光率第1是它 故宮：畫界勞動楷模

國寶〈明 仇英 漢宮春曉圖〉（局部），描繪宮廷仕女對奕、刺繡等風雅多姿的日常生活。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院典藏的書畫文物，依藝術性高下，區分為國寶、重要古物和一般古物3種等級。其中，書畫類「國寶」多列為「限展書畫」品項，每次最多只能展出42天，而且，大部分3年以上才能展出1次。

不過，根據記錄，故宮院藏〈明 仇英 漢宮春曉〉，在2011「精彩一百 國寶總動員」、2014「明四大家特展 仇英」、2018年「偽好物 蘇州片及其影響」、2020年「女性形象與才藝」、2023年「筆歌墨舞 故宮繪畫導賞 III」等展覽，都露過臉，可說是這些年最常展出的國寶書畫，被小編封為「故宮書畫勞動楷模」。

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故宮新推出「碁人弈事 古代圍棋文化」特展，仇英筆下宮廷仕女下棋的畫面也成為「國寶聚焦」重點。（故宮提供）

而這件「畫界之勞模」，在今（12）日登場的新展「碁人弈事 古代圍棋文化」中，又成為領銜之作，在「國寶聚焦」展間再度亮相了。為何故宮展「古代圍棋文化」，必須請出〈漢宮春曉〉呢？原來畫中有一段是描繪春日晨光下，後宮嬪妃於宮苑賞花、鬥草、奏樂起舞，或從事梳妝、刺繡、育嬰等日常生活，更有雅集彈琴、對弈、書畫與鑑古等文人活動，展現宮廷仕女風雅多姿的日常生活。

是的，就是因為有古代女人下棋的畫面！「漢宮春曉」是明清仕女畫的經典題材，〈明 仇英 漢宮春曉〉是一幅縱30.6、橫574.1公分的長卷，雖聚焦女性日常，也鋪陳了園庭殿宇，台閣、欄杆、門牆等，精細入神。重點是呈現古代女性模仿文人浸淫於琴棋書畫之中的嫻雅形象，雖然難以估量她們的棋藝成就，但可一窺古代女性投入棋戲的盛況。

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