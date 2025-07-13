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手作傳溫度！蔡東憲父女攜手打造「亞鉛」文創新路

2025/07/13 17:27

新美街上的隆興亞鉛傳遞手作溫度與懷舊風情。（南市觀旅局提供）新美街上的隆興亞鉛傳遞手作溫度與懷舊風情。（南市觀旅局提供）

新美街上的隆興亞鉛傳遞手作溫度與懷舊風情。（南市觀旅局提供）新美街上的隆興亞鉛傳遞手作溫度與懷舊風情。（南市觀旅局提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕新美街上的「隆興亞鉛」，是全國少數手工打製亞鉛製品的老店，第2代經營者蔡東憲擅長以古老工法、炭爐焊接，製作各式生活中用得到的亞鉛製品，深受民眾喜愛，也成為老街上最有溫度的風景，值得深入探訪。

隆興亞鉛店現由第2代蔡東憲（左）與第3代蔡靜婷（右）父女合力經營。（南市觀旅局提供）隆興亞鉛店現由第2代蔡東憲（左）與第3代蔡靜婷（右）父女合力經營。（南市觀旅局提供）

亞鉛即鍍鋅鋼板，廣泛用於家庭用品與農業、工業用具，盛行於1960至1970年代。蔡東憲的父親蔡自然1962年創立隆興亞鉛，大量製作水桶、米桶、電土燈等生活用品再批發給店家，銷售遍及南台灣，歷經時代變遷隆興的招牌仍屹立至今。

茶葉罐、水桶與澆花器，是隆興亞鉛店的主力商品。（南市觀旅局提供）茶葉罐、水桶與澆花器，是隆興亞鉛店的主力商品。（南市觀旅局提供）隆興亞鉛製作的建醮與進香用四角燈，廣受民間宮廟喜愛。（南市觀旅局提供）隆興亞鉛製作的建醮與進香用四角燈，廣受民間宮廟喜愛。（南市觀旅局提供）

蔡東憲9歲起便在店內幫忙，到國中已學會基本技法，高中畢業時，奉父親之命從繪圖、裁板、錫焊到組裝，獨力完成神轎燈罩，獲父親肯定出師。19歲時接下家業，靠著一股憨勁與毅力經營，十年如一日的製作各種亞鉛製品，延續傳統工藝。

蔡東憲十年如一日的製作各種亞鉛製品，延續傳統工藝。（南市觀旅局提供）蔡東憲十年如一日的製作各種亞鉛製品，延續傳統工藝。（南市觀旅局提供）

蔡東憲表示，當年塑膠興起後事業跟著低迷，然而「一輩子做好一件事」的精神，促使他堅持下去，除了守住原有客戶，也承製廟會所使用的四角燈與普度公燈，並為客人量身訂作營業用的當歸鴨桶子、鹽酥雞勺子，及左撇子專用的工具等。女兒蔡靜婷畢業後也投入家業，父女合力開創文創商品與伴手禮，希望能讓走過一甲子的老店生意如同店名般「隆興」。

蔡東憲的女兒蔡靜婷承襲父親的好手藝，也積極開發文創商品。（南市觀旅局提供）蔡東憲的女兒蔡靜婷承襲父親的好手藝，也積極開發文創商品。（南市觀旅局提供）

觀旅局長林國華說，舊稱米街的新美街，是府城發展極早的街道，至今仍有不少傳統產業，「隆興亞鉛」就是其一，其製作的茶葉罐、水桶與澆花器則是店內的主力商品，有機會來台南不妨走進新美街，感受隆興亞鉛店的手作溫度與懷舊風情。

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