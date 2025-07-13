昔日養鴨重鎮變身文創園區 崙港社區靠鴨鴨翻身

高市阿蓮區崙港社區將近百年歷史古厝改造成文物館，提供農村文化教育場域。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市阿蓮區崙港社區昔日為南部白毛鴨養殖重鎮，隨著產業結構轉變，社區結合農村再生和根留區域資源整合計畫，推動「養鴨文化永續活化」，研發「鴨香包」、「金沙酥」等創新口味糕點，並將近百年古厝改造成文物館，提供農村文化教育場域，變身文創園區。

崙港社區攜手百年歴史中外餅舖，研發推出「鴨香包」、「金沙酥」等糕點，成為特色伴手禮。（記者蘇福男攝）

崙港社區位於阿蓮、路竹兩區交界，居民原多種植稻作，1973年居民從湖內區海埔地區在魚塭兼養鴨子獲得靈感，因此開挖魚塭養殖吳郭魚，並從宜蘭羅東等地購入白毛雛鴨養殖，開啟當地養鴨產業，昔日是南部知名的白毛鴨養殖專業區，呼喚鴨寶寶的「鵝－爸爸爸.....」叫聲，曾經是村內最熟悉的聲音，如今只剩下2、3戶養鴨人家。

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高市農業局表示，崙港社區隨產業結構變遷，社區逐步完成從鴨農聚落到文創食農基地的轉型，近年來透過農保署的農再計畫和高市農業局根留區域資源整合計畫，共同推動「養鴨文化永續活化」，攜手百年歴史中外餅舖研發推出「鴨香包」、「金沙酥」等糕點，為經典糕餅注入傳統×創生元素，透過跨界合作共譜高雄美食新樣貌。

崙港社區舉辦「啵啵鴨市集」，小朋友爭睹黃色小鴨鴨。（記者蘇福男攝）

另在農再計畫相關經費挹注下，崙港社區與在地居民合作，修復超過90年歷史的陳家土埆厝，重塑「璞園古厝文物館」，陳列農具與童玩，提供農村文化教育場域，推出「走讀崙港」、「沙焗堡DIY鹹鴨蛋」、「田間採果」與鴨肉料理教作等體驗課程，打造一日農夫套裝行程，以創新策略推動農村社區永續發展。

崙港社區發展協會理事長鄭文能表示，社區舉辦「啵啵鴨市集－農村野餐市集」，並同場加映「崙港光影故事攝影展」，攝影展以「光影說故事、鏡頭見土地」為主題，透過在地攝影師與社區居民的視角，捕捉崙港的自然景色、人文生活與養鴨產業點滴，呈現農村轉型過程中的深刻故事與動人畫面，攝影展至10月5日。

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