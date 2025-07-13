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唐氏症藝術家林冠廷書畫揮毫「深藍」 大師妙解「氣深藍」

2025/07/13 11:46

唐氏症青年藝術家林冠廷（左）的書畫作品，看似「深藍」，但有人看右下角隱見「氣」形，有人解讀實為「氣深藍」。（民眾提供）唐氏症青年藝術家林冠廷（左）的書畫作品，看似「深藍」，但有人看右下角隱見「氣」形，有人解讀實為「氣深藍」。（民眾提供）

〔記者黃明堂／台東報導〕來自台東的唐氏症青年藝術家林冠廷與他的父親林永發教授、母親王萍萍老師正在台北市內湖公民會館舉行「我們都是藝家人」親子畫展，日前開幕儀式國內藝術大師雲集，林冠廷現場揮毫寫畫一幅書畫作品，似見「深藍」2字，有人解讀同音意識型態，但華梵大學校長李天任妙解，作品隱然浮現一個「氣」字，聽者有的認為意指作品氣勢磅礡，也有人解讀「氣深藍」，作品展覽至今仍各自解讀。

有人看右下角隱見「氣」形，有人解讀實為「氣深藍」。（民眾提供）有人看右下角隱見「氣」形，有人解讀實為「氣深藍」。（民眾提供）

林永發是台東大學人文學院退休院長，王萍萍則是退休國文老師，林冠廷自幼患唐氏症，但耳濡目染，書畫自成一格，頗受吳炫三等國內大師讚嘆。一家畫畫三傑首次在台北辦親子聯展，本月6日開幕當天，吳炫三、黃光男校長、杜忠誥老師、監察院前副院長孫大川、詩人辛牧、李天任校長、國立台東大學前校長曾耀銘、淡江大學文淄中心主任張炳煌、國立東華大學藝術學院廖慶華院長等等數十位國內書畫藝術界、文學界重量級人士出席。

這次親子聯展，不只展示三人作品，也展示三人彼此共同合作的作品。藉藝術互相溝通，互相了解。透過林冠廷藝術成長的歷程和展現的成果，呈現「教育一位特殊的孩子需要全家的力量」，過程辛苦但甜美。

當天在排灣族古謠和「我們都是一家人」歌聲的陪伴下，林冠廷即席揮毫創作，竟是「深藍」2字，對照國內藍綠政治氛圍，有人心中自我解讀創作者表達了對深藍的支持，暗自竊喜，心有戚戚焉，但華梵大學校長李天任致詞時說，細看整幅作品右下半部，隱然浮現一個「氣」字。這番說詞令不少人拍案叫絕，解讀出「氣深藍」。孫大川說，林冠廷的即席作品，從他單純、乾淨、率真的靈魂，是不是想傳達一個什麼樣的情緒和訊息呢？

林永發說，冠廷的字拆解組合，到底什麼字，連他當父親的，也看不出所以然！

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