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親子同樂名師雲集 全國客家文化夏令營多元課程吸睛

2025/07/13 17:33

第36屆全國客家文化夏令營今起一連3天，在新竹關西萊馥渡假村登場，共吸引各地共167名學員參加。（記者廖雪茹攝）第36屆全國客家文化夏令營今起一連3天，在新竹關西萊馥渡假村登場，共吸引各地共167名學員參加。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕第36屆全國客家文化夏令營今起一連3天，在新竹關西萊馥渡假村登場，總計167名學員中有半數是首次參加，而除了親子檔，更有52位各級學校客語教學教師及薪傳師參與，內容豐富多元，希望學員們在接受三天兩夜的客家文化洗禮後，在全國各地深耕發芽，成為復興客家文化的一股力量。

全國客家文化夏令營由客家委員會、馨築文化基金會、客家雜誌社等單位籌辦，開營典禮由主委、前新竹縣長林光華主持。委會主委古秀妃連續兩年來參加，她感動夏令營連續辦36年，期待能一直辦下去。

新竹縣副縣長陳見賢（左2）頒發個人特別貢獻獎、學員長勤獎等。（記者廖雪茹攝）新竹縣副縣長陳見賢（左2）頒發個人特別貢獻獎、學員長勤獎等。（記者廖雪茹攝）

承辦夏令營的客家雜誌社表示，36年來，夏令營總計培育了5582名文化種子，這些種子散布在社會各階層，在各地開枝散葉，致力於復興客家文化。 活動分親子營、文化營。有鑑於客家文化日漸式微，母語傳承面臨斷層，營隊課程以沉浸式式教學，力求兼顧客家文化知識的傳授。

活動總幹事張義品說明，親子營課程有口說藝術、客英雙語染、客家戲曲、生態探索和美食製作，文化營課程有客家與1895乙未保臺戰爭、客家山歌三大曲調、水滸傳中的客語文化內涵、客家意象混淆之探、talkshow的創作與表演、客庄古典樂的響宴-客家八音團、客家三行詩、竹塹社平埔族介認同等專題講座。

客委會主委古秀妃（左4）頒發個人特別貢獻獎、學員長勤獎等。（記者廖雪茹攝）客委會主委古秀妃（左4）頒發個人特別貢獻獎、學員長勤獎等。（記者廖雪茹攝）

在三天兩夜的活動中，大小朋友除可沐浴在渡假村優美的環境中外，更可親炙林本炫、吳權芸、何石松、徐貴榮、陳佾玄、黃永達、邱一帆、錢鴻鈞、吳雲道、陳怡婷、謝小玲、呂金燕、黃武山等名師的教澤與交流。

新竹縣副縣長陳見賢、文化局副局長郭秋燕、關西鎮陳光彩鎮長等出席開幕式，會中並頒發有功人員新竹李金蘭、嘉義黎水妹、苗栗黃元姜、苗栗林勤妹、新北葉秀玉、台北吳聰嬌等6單位個人特別貢獻獎、協辦萊馥渡假村感謝狀，以及參加夏令營8次以上14位學員長勤獎。

第36屆全國客家文化夏令營今天在新竹關西萊馥渡假村登場，希望學員們在接受三天兩夜的客家文化洗禮後，在全國各地深耕發芽，成為復興客家文化的一股力量。（記者廖雪茹攝）第36屆全國客家文化夏令營今天在新竹關西萊馥渡假村登場，希望學員們在接受三天兩夜的客家文化洗禮後，在全國各地深耕發芽，成為復興客家文化的一股力量。（記者廖雪茹攝）

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