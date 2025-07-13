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快撐不住！芳苑洪家古厝颱風後堪慮 文化局：修復費6,500萬待核定

2025/07/13 17:39

彰化歷史建築「芳苑洪家古厝」颱風後堪慮，縣府文化局已通過修復再利用計畫審查，預估修復費用約6,500萬元。（彰化縣文化局提供）彰化歷史建築「芳苑洪家古厝」颱風後堪慮，縣府文化局已通過修復再利用計畫審查，預估修復費用約6,500萬元。（彰化縣文化局提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕丹娜絲颱風帶來連日豪雨，不只農作受損，連歷史建物也告急。彰化縣芳苑鄉歷史建築「芳苑洪家古厝」年久失修，地方耆老擔心老建築經不起風雨侵蝕，呼籲政府盡速修復。彰化縣政府文化局表示，已通過修復再利用計畫審查，預估修復總經費約6500萬元，目前縣府已向中央申請補助。

文資審議會變更登錄範圍，將洪家古厝曬穀場上的傳統穀倉「土豆畚」納入登錄內容。（彰化縣文化局提供）文資審議會變更登錄範圍，將洪家古厝曬穀場上的傳統穀倉「土豆畚」納入登錄內容。（彰化縣文化局提供）

「芳苑洪家古厝」建於1928年，是芳苑鄉第一件文化資產，地方又稱「洪秀才大厝」，由文秀才洪屋之子所建，其建物正身為七開間，正廳有鹿港彩繪匠師郭新林的作品，正身木構、小木、彩繪等具有工藝水準的建造，院埕廣闊，前有曬穀場與傳統穀倉「土豆畚」。近日縣府召開文資審議會，變更登錄範圍，將「土豆畚」納入登錄內容，為古厝保存邁出關鍵一步。

芳苑鄉長林保玲指出，近期豪雨不斷，擔心古厝結構老舊難敵風雨侵襲，雖然洪家後代有意保存建物，但修復工程龐大，僅靠地方難以負擔，若遲未進行整修，後續毀損擴大，修復費用恐更高，盼政府加速核定補助，讓這座具代表性的建築早日重生，也為地方增添文化亮點。

文化局長張雀芬表示，洪家古厝整體修復與再利用，包含規劃設計與工程經費共計約6500萬元，縣府目前已向文化部提出補助申請，待設計費核定後，就會進一步申請工程經費展開整建。

彰化飛行場防空塔（番婆及外埔）」，見證二戰日治時期彰化曾設有飛行場。（彰化縣文化局提供）彰化飛行場防空塔（番婆及外埔）」，見證二戰日治時期彰化曾設有飛行場。（彰化縣文化局提供）

除此之外，審議會也通過另一案歷史建築的變更案，將原「福興外埔機場防空砲台」更名為「原彰化飛行場防空塔（番婆及外埔）」，兩座防空塔遺跡見證二戰日治時期彰化曾設有飛行場，未來也將朝活化利用方向推進。

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