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竹市金長和媽祖水仙文物館南管文物展開幕 邀民眾體驗百年南管文化

2025/07/13 19:03

竹市金長和媽祖水仙文物館南管文物展開幕。（記者蔡彰盛翻攝）竹市金長和媽祖水仙文物館南管文物展開幕。（記者蔡彰盛翻攝）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市金長和媽祖水仙文物館今舉辦「尋覓知音：新竹南管文物展」開幕典禮，現場邀請民眾觀賞台灣首部南管紀錄片《南聲囝仔》做為展覽序曲，同時引領大家深入了解這門古老藝術的美與堅持，重回動人的聲音記憶，讓南管古典美聲與文化價值再度響起於竹塹城中。

竹市金長和媽祖水仙文物館南管文物展開幕。（記者蔡彰盛翻攝）竹市金長和媽祖水仙文物館南管文物展開幕。（記者蔡彰盛翻攝）

長和宮主任委員楊金土表示，南管不只是音樂，更是信仰、情感與族群連結的載體。清末至日治初期，竹塹城居民中，泉州移民的後裔即佔八成以上，時至今日，竹市街頭仍可聽見保有同安特徵的泉州口音，隨著移民的拓墾及族裔的繁衍，原屬於泉州、廈門的傳統音樂「南管」，也傳唱於竹塹城內外。金長和媽祖水仙文物館在既有的「新樂軒風華」北管文物展廳外，特別設立「新竹南管文物」特展區，並從雅好古樂的竹塹先賢林占梅（字雪邨）所書墨跡中擷出「知音」二字為展題關鍵詞，藉此帶領參觀者尋覓竹塹的泉州音、南管曲。

民政處表示，「金長和媽祖水仙文物館」設立在新竹百年信仰重鎮新竹長和宮與新竹水仙宮之中，館舍空間融合歷史建築與現代展示手法，此地不僅承載新竹地區媽祖信仰與水仙王崇拜的歷史記憶，亦保存大量極具價值的民間文物、藝陣器具與廟會文化資產，歡迎大家一同走訪金長和媽祖水仙文物館，一起探索新竹在地信仰的精彩故事，體驗百年宮廟的文化風華。

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