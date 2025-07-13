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阿嬤反普發 譚艾珍今年告別劇場 退而不休更專注一事

2025/07/13 19:42

退休後致力反詐騙，譚艾珍宣告堅決反對普發現金的同時，其實更重要的，是呼籲全民預防因此政策引發的相關詐騙行為。（翻攝自譚艾珍臉書）退休後致力反詐騙，譚艾珍宣告堅決反對普發現金的同時，其實更重要的，是呼籲全民預防因此政策引發的相關詐騙行為。（翻攝自譚艾珍臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕國民黨團11日強行在立法院三讀通過普發現金每人1萬元，現年71歲的資深藝人譚艾珍今日開第一槍表示，阿嬤「堅決反對」這個「超爛政策」。同時不忘呼籲民眾須多留意假冒政府普發1萬元補助的相關詐騙訊息：「這種政策製造新的機會給詐騙集團！」

其實近年來已回到台南過退休生活的譚艾珍，因為綠光劇團邀請她重返劇場演出《當妳轉身之後》，自去年起在全國巡演到今年3月，其中竟意外經歷了一場長達2個月的詐騙風波，幸因警方及時介入，成功阻止了騙局，除讓她感嘆戲如人生、人生如戲，3月完成退休代表作巡演後，更積極投入反詐騙列車行動，成為名符其實的反詐騙大使。

因此，她在臉書嚴肅的提醒內容，可說是反對普發之外，更重要的提醒：凡是這類假冒政府普發1萬元補助的簡訊：「政府發放每人1萬元補助，請點選下方連結申請」、「普發現金入帳通知，請填寫銀行帳戶資料」、「您符合補助資格，請下載APP領取」、「行政院公告補助金開放申請」，都應查證、查證再查證。

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