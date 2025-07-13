一牆封口她半生歲月！蔡昱廷鐵鎚解構台灣「家後」的沉默

不斷敲擊牆面的機械鐵鎚，是蔡昱廷意圖敲碎既有傳統性別價值觀傳統價值觀。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由新銳藝術家蔡昱廷策畫的個展「家後Ke-āu」，於洪建全基金會登場，展期即日起至8月2日。此次展出作品透過動力裝置、錄像與行為，挖掘台灣傳統家庭中女性角色的處境，並挑戰根深柢固的性別權力結構。

展覽名稱「家後」，是台語中對「妻子」的稱呼，但蔡昱廷選擇回頭審視這個詞背後被忽略的情感重量。他表示：「這不只是家庭的支柱，更是被壓抑的背影。」透過自我經驗，他將這句習語解構為一場關於權力、記憶與身體的實驗。

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蔡昱廷透過作品提示女人與孩童的話語權常被傳統價值觀封口。（記者董柏廷攝）

展場主作〈七日〉以紅磚砌牆、動力鐵鎚與地毯裝置為主角。牆的靈感來自他家族的童年記憶：祖父過世後，親族在兩棟相連的老屋中間築起一道牆，象徵曾經的大宅門破碎。祖母則在分隔的家屋門口一張椅子上，靜坐了人生最後的十數年。

一場關於性別權力的沉默抗議，不間斷敲擊的鐵鎚，仿若某種壓抑情緒的出口。蔡昱廷強調，這牆代表的不只是家族分裂，更是父權體制下，女性話語權的「消音」。紅磚的剛硬、地毯的柔軟，也構成陽性與陰性張力的視覺對話。

〈七日〉以紅磚牆、鐵鎚與動力裝置組成。地毯的繁複花羊與紅磚素樸材質形成對話。（記者董柏廷攝）

「家後Ke-āu」由洪建全基金會「雨棚計畫」支持，聚焦當代藝術與地方敘事的交集。蔡昱廷現居台北，現為台北藝術大學新媒體藝術研究所碩士生，展覽足跡遍及台灣、韓國、西班牙、法國與美國。其創作媒材橫跨攝影、錄像與裝置，長期關注個體、精神與地方記憶的交織。

當牆還在、聲音不斷，「家後」的故事，也終於有了出口。

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