狠酸「普發現金1萬元」！作家嗆聲「不食嗟來之食」怒轟羞辱民眾

馬世芳以典故諷刺政策施行方式如同施捨。（擷取自馬世芳臉書）

〔記者董柏廷／台北報導〕立法院於7月11日表決通過「普發現金1萬元」，引起民意質疑。除了資深藝人譚艾珍更直接表達堅決反對之外，作家與藝文界亦有反彈聲浪。包括馬世芳、羅毓嘉、楊佳嫻、朱宥勳、廖玉蕙等多位作家，在臉書發文表達對國民黨推動政策買票與立委羅明才言行的不滿，呼籲思考普發現金背後的真正代價。

馬世芳在臉書寫下：「嗟，來食！我們就這麼賤嗎？ #此人七度連任立法委員 #726大罷免大成功 #這副嘴臉註定留名台灣民主史」，以典故諷刺政策施行方式如同施捨，直指政治傲慢。

請繼續往下閱讀...

作家羅毓嘉在臉書以「不食嗟來之食」諷刺普發現金政策。（擷取自羅毓嘉臉書）

作家羅毓嘉亦在臉書提到「不食嗟來之食」的軸線表示：「羅明才說，『1萬就是10個1000。』最喜歡稱揚中國古典道德的人，應該都知道『不食嗟來食』的故事吧？人家把錢亮出來，告訴你這裡有錢快來拿。那個樣子還不夠低俗？不夠噁爛？不夠張牙舞爪？不僅真是把台灣人當乞丐，更噁爛的是，那筆錢又不是他羅明才的。是政府和台灣人民的。沒有編列的預算，還得另外舉債支應。罷免羅明才，就是罷免這樣對待台灣的人。」

作家楊佳嫻在臉書對立委普發現金的舉動感到齒冷。（擷取自楊佳嫻臉書）

作家楊佳嫻則在臉書直言不願轉貼新聞畫面：「羅明才高舉著一萬塊，一張一張在那邊數錢給大家看的嘴臉，還要把一萬元拆解成有多少個一百、多少個十元，就知道他有多瞧不起他的選民。他認為台灣人短視近利，容易收買。但我們還有很多人不是這樣。」

作家廖玉蕙在楊佳嫻貼文下留言表達意見。（擷取自楊佳嫻臉書）

廖玉蕙更在楊佳嫻貼文下留言：「如果不是這次的罷免活動，我還真不知道我們有這麼多可怕或讓人驚奇的立法委員：質詢時頤指氣使的；論文簡直慘不忍睹的；口氣就分明是黑幫氣勢的；姿態或言語都高人好幾等的；行止就是小太妹的；邏輯不通的；公然和紅色勾結的⋯⋯。只能嘆氣啊！」並補充：「萬安市長為王鴻薇站台，說：『如果王鴻薇被罷，全民補發的一萬元就會沒了。』但又說罷免和普發萬元是兩回事。到底是一回事還是兩回事？前言不對後語，市長的問題還不小喔。」

朱宥勳直言「國民黨堅持違憲、舉債也要普發現金」。（擷取自朱宥勳臉書）

作家朱宥勳則直言：「國民黨堅持違憲、舉債也要普發現金，用如此拙劣的手段來政策買票，這錢我不要。國民黨欠我的不是1萬塊現金，而是過去1年所有違憲擴權的法案，所有無差別屠殺預算的作為所有尸位素餐擺爛至極的嘴臉。國民黨欠我被他們任意刪凍的文化預算、國防預算、教育預算、外交預算，欠我所有天災的救命錢……我不要這1萬塊。所以，我這1萬塊，直接捐給罷團。」

立法院會11日三讀通過因應美國對等關稅的特別條例，要普發現金一萬元，國民黨立委羅明才當場在議場「點鈔」。（本報資料照）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法