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資深攝影記者林永昌 返鄉在馬公市公所舉辦山海間攝影個展

2025/07/14 14:32

資深攝影記者林永昌（中）返鄉舉行攝影個展，昔日同窗紛紛獻上祝福。（記者劉禹慶攝）資深攝影記者林永昌（中）返鄉舉行攝影個展，昔日同窗紛紛獻上祝福。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕資深攝影記者者林永昌今（14）日應邀回鄉舉辦個展「山。海『間』」。這是他的第一場攝影個展，也是一道從風之島嶼通往雪之國度的視覺練習，在馬公市公所藝文走廊開場。 澎湖縣政府參議洪棟霖、馬公市長黃健忠、前馬公市長葉竹林及昔日同窗等人，都前往參加。

1965年出生於澎湖馬公的林永昌，曾任新聞攝影記者30年，攝影生涯歷經黑白暗房到數位影像、直至今日影像影音並行的時代。從攝影技術與媒體環境的轉變，到離開傳統媒體圈後，轉向自由接案與創作，持續探討攝影作為藝術創作的更多可能性。

林永昌以家鄉澎湖的海拍風景，搭配日本東北雪景，舉行攝影個展。（記者劉禹慶攝）林永昌以家鄉澎湖的海拍風景，搭配日本東北雪景，舉行攝影個展。（記者劉禹慶攝）

此次以「山。海『間』」為主題，展出澎湖與日本東北多幅影像作品，林永昌把家鄉澎湖與旅拍的日本東北，2個截然不同的地理場域相互映照在同一個展覽空間裡。展覽中的影像常常停留在變化的那一刻，閃爍、停頓、流動，在一種狀態與另一種狀態之間無聲轉換。他說，美總是在未竟之中悄然出現，對創作者而言，不完整的留白，正是讓觀看者進入影像、進入想像的入口。

他以攝影者的身分，穿梭於兩地之「間」，思索地理、氣候與人文的差異，試著用影像理解「間 」這個難以直譯卻發人深思的概念。此次展出環繞著「海與山」、「我與他」、「此地與彼地」、「記憶與當下」等子題。 林永昌表示，「間」的空隙與停頓是一種存在的形式，相隔的距離是關係生成的場域，而在未竟之中靜默的感受美。

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