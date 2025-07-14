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大彩蛋！ 文化部獲世博大會邀請 將率台灣9團隊進夢洲演出

2025/07/14 14:22

大彩蛋！ 文化部獲世博大會邀請 將率台灣9團隊進夢洲演出文化部長李遠（中）今日宣布，文化部提案的「島嶼之聲——廟埕前的謝神戲」，已獲世博大會正式邀請，將進入世博會場夢洲內演出。
（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕配合關西世博期間，文化部將於8月在大阪舉辦為期3週的大型展演活動「We TAIWAN」，向全世界觀光客展示台灣文化豐富多彩的內涵。逾參30組參與團隊代表，今（14）日齊集台北舉辦的行前記者會。文化部長李遠加碼宣布一項重磅消息，就是文化部提案的「島嶼之聲——廟埕前的謝神戲」，已獲世博大會正式邀請，將進入世博會場夢洲內演出。

位於夢洲戶外廣場的舞台。（文化部提供）位於夢洲戶外廣場的舞台。（文化部提供）

「島嶼之聲——廟埕前的謝神戲」將在8月26至28日，於大阪世博夢洲的「Pop-Up Stage北」，進行為期3天（每天下午5點到6點）的演出。也就是說，除8月2日至20日於大阪市區舉辦的「We TAIWAN」之外，8月的最後一週，將有9個深具台灣文化代表性的表演團隊，在總導演杜思慧與音樂總監卓士堯共同策劃下，正式進入世博會場表演。

包括新勝景掌中劇團的「酬神戲」；不二擊聲音製造所與拚場藝術撞擊共同演出「大神尪：神將繞境護島嶼」；來自台東的桑布伊與屏東希望兒童合唱團共同演唱「來自遠古的祝福：獻給天地」；嘉義的雯翔舞團以搏筊為主題延伸的舞作「命運的安排：搏筊（選段）」；以及張雅淳、謝銘祐、邱舒，將分別以歌聲與母語呈獻「咱講的話：阿母的話」。

位於夢洲戶外廣場的舞台，是觀光客必經之地，越過觀眾席還可以看到世博各展場。（文化部提供）位於夢洲戶外廣場的舞台，是觀光客必經之地，越過觀眾席還可以看到世博各展場。（文化部提供）

李遠開心地說，自己很幸運能在文化部長任內經歷巴黎文化奧運，以及即將登場的大阪文化世博，在台灣面臨內憂外患的時刻，見證台灣最精彩的一頁。日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之則表示，「文化是彼此共感所撞見的」，相信日本與台灣人民將在相互共鳴下孕育出新的創意與理解，更加深日台之間的情誼。

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