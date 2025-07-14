2025桃園國樂節8月登場 琵琶演奏家磅礴共奏《十面埋伏》揭開序幕

「2025桃園國樂節」邀請國內琵琶演奏家磅礡共奏琵琶武曲之巔「十面埋伏」揭開年度音樂盛事的序幕。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕「2025桃園國樂節」今（14）日邀請國內琵琶演奏家磅礴共奏琵琶武曲之巔《十面埋伏》揭開此年度音樂盛事的序幕，今年以「金玉琅琅」為主題，不僅象徵國樂樣貌如珠玉般細膩動人，更展現桃園在推動文化藝術上持續精進、向國際邁進的決心，自8月2日至10日連續2週的週休假日於中壢藝術館音樂廳舉辦4場次演出。

桃園市長張善政（中）等人出席「2025桃園國樂節」記者會，為系列活動揭開序幕。（記者李容萍攝）

桃園市國樂團團長林子鈺表示 ，8月2日晚上安排「國樂總動員」國樂營成果音樂會，有二胡班、古箏班、國樂合奏，是參與學員經過專業指導和密集練習後，將精進的演奏技巧與樂曲詮釋展現在舞台，同時邀請獲得全國學生音樂比賽特優的忠貞國小、福豐國中藝才國樂班同台演出。

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「2025桃園國樂節」邀請國內琵琶演奏家磅礡共奏琵琶武曲之巔「十面埋伏」揭開年度音樂盛事的序幕。（記者李容萍攝）

8月3日下午的開幕音樂會，由桃園市國樂團首席指揮瞿春泉以震撼之勢揭幕，邀請香港、澳門、新加坡、馬來西亞等國際級琵琶名家與國內優秀青年演奏家聯合演出，陣容堅強，展現亞洲國樂的交流與融合。

8月9日下午的「團聚桃園」串流福爾摩沙，邀請國藝會Taiwan Top演藝團隊、嘉義民族管弦樂團團聚桃園展現國樂活力，由傑出指揮安敬業、呂翼雲、劉士維輪番登台，與嗩吶演奏家陳冠宏、國笛演奏家陳乙萱、琵琶演奏家石丞玉攜手演奏，以深化城市間的文化交流。

8月10日下午壓軸的「朱弦玉磬」閉幕音樂會，由國際知名的「朱宗慶打擊樂團」擔綱演出，融合中西樂精華，參與國樂青年音樂家繁星計畫的林彥行將擔任二胡協奏，展現國樂多元跨界的可能性。

桃園市長張善政蒞會表示，桃園國樂節創辦以來逐步走向國際舞台，這12年來不僅深耕在地，更致力規畫專業、豐富的音樂節目及教育課程，已成為全國指標性的音樂節慶之一，他感謝天成醫療集團、禾聯碩股份有限公司與華藏淨宗弘化基金會連續三年熱情贊助，為活動注入堅實能量，讓藝術文化得以持續生根、綻放。

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