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象群大遷徙抵達比佛利山莊 吸睛倡議人與自然共生

2025/07/14 20:09

100隻真實大小的印度象雕像呈遷徙隊形，於美國加州比佛利花園公園展出。（法新社提供。）100隻真實大小的印度象雕像呈遷徙隊形，於美國加州比佛利花園公園展出。（法新社提供。）

〔李珞玟／綜合外電報導〕100隻印度大象跋涉5000英里，浩浩蕩蕩橫跨美國公路，終於在7月1日抵達大遷徙的終點──加州比佛利花園公園，隊伍從「奢侈品街」羅迪歐大道（Rodeo Drive）綿延至雷克斯福德大道（Rexford Drive）。象群中包括帶隊的母象、高大的公象、未成年的小象，以及嬌小的幼象，體型比例再真實不過，但其實是用馬纓丹製作而成的。

這是一場行動裝置藝術展暨募款行動「象群大遷徙」（The Great Elephant Migration），由美國作家與編輯「Dodie Kazanjian」多迪卡桑江策展，她讓真實尺寸的象群雕像進入人口密集的都市，為的是倡議人類與自然共生共存，呼籲大眾關注受到人類活動威脅的野生動物，所募得的款項將捐給相關野生動物及生物多樣性保育組織。

100隻真實大小的印度象雕像呈遷徙隊形，於美國加州比佛利花園公園展出。（法新社提供。）100隻真實大小的印度象雕像呈遷徙隊形，於美國加州比佛利花園公園展出。（法新社提供。）

象群雕像是由印度尼爾吉里（Nilgiri）地區的原住民手藝人以馬纓丹手工製成。尼爾吉里是重要的亞洲象保護區，但馬纓丹卻是當地的入侵物種，已對棲地造成嚴重破壞，迫使動物往都市地區靠近。因此使用馬纓丹製作雕像不僅有助恢復生態，也能擴大動物生存空間。

目前象群已造訪過英國倫敦和印度邦加羅爾，2024年起在美國境內展開遷徙，足跡遍布紐約、邁阿密、休士頓等地，今天夏天更是來到加州比佛利山莊，民眾可隨意擁抱或親吻大象（但不開放騎坐），也可以購買雕像、服飾等周邊商品。展期自即日起至8月1日。詳情請上官網（https://thegreatelephantmigration.org/）查詢。

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