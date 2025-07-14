「工人階級英雄」奧茲奧斯本 伯明罕特展重溫搖滾傳奇

伯明罕博物館與美術館舉辦奧茲奧斯本特展，以「工人階級英雄」（Working Class Hero）為題。（路透社提供）

〔李珞玟／綜合外電報導〕重金屬教父「Ozzy Osbourne」奧茲奧斯本日前於故鄉英國伯明罕維拉公園球場（Villa Park）舉辦告別演出，伯明罕博物館與美術館（Birmingham Museum & Art Gallery）及市政府特別規畫一系列免費特展與活動，期盼當地居民與樂迷一同走訪這座孕育出搖滾傳奇的城市。

「工人階級英雄」特展上，展出奧茲奧斯本於伯明罕星光大道的星形獎章。（路透社提供）

伯明罕博物館與美術館特展以「工人階級英雄」（Working Class Hero）為題，首次匯集奧茲生涯中的所有重要獎項，包括葛萊美獎、MTV大獎、搖滾名人堂，以及好萊塢與伯明罕星光大道的星形獎章，並展出大量唱片、照片和影片，記錄奧茲從伯明罕的工人家庭，一路成為全球搖滾偶像的歷程。

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「工人階級英雄」特展上，展出奧茲奧斯本的白金唱片。（路透社提供）

奧茲的妻子「Sharon Osbourne」莎朗奧斯本在「工人階級英雄」展覽開幕式上表示，此特展是為了紀念奧茲的所有成就，以及形塑他的這座城市。伯明罕博物館信託基金會的共同執行長「Sara Wajid」莎拉瓦吉德和「Zak Mensah」扎克曼薩也表示，奧茲的故事就是伯明罕的故事，充滿真實、堅韌與熱情。展期即日起至9月28日。

壁畫家Mr Murals繪製長達40公尺的黑色安息日主題壁畫。（路透社提供）

伯明罕市也同步啟動「安息日之夏」（Summer of Sabbath）系列活動，向黑色安息日樂團致敬。維多利亞廣場（Victoria Square）舉辦免費戶外攝影展，展出黑色安息日成員的珍貴檔案照片、經典專輯封面，以及未公開的小故事，揭露樂團與伯明罕的深厚淵源。

黑色安息日之橋。（路透社提供）

噴漆藝術家Mr Murals創作了一幅長達40公尺的主題壁畫，包含樂團的經典標誌和橫跨七個年代的逼真肖像，與2019年開放的黑色安息日之橋（Black Sabbath Bridge）一併成為樂迷拍照打卡的熱點。更多「安息日之夏」活動與地圖請上visitbirmingham.com查詢。

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