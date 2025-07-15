澎湖天字第1號天后宮古榕 樹齡引發史學界爭議

澎湖登記第1號天后宮老榕樹，樹齡多長引發史學家爭議。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖珍貴老樹登記第1號的馬公天后宮古榕，因白蟻蛀蝕與日前丹娜絲颱風過境帶來風雨的影響倒塌，引起大眾的關切，同時也引發樹齡不同爭議。澎湖文史工作者許玉河提出史料及照片佐證，認為天后宮榕樹應為113年，而非300年。

依據澎湖縣政府農漁局2019年「澎湖縣受保護樹木 （珍貴老樹）清冊」，原本記載天后宮榕樹有113之齡，樹直徑有1.5公尺、樹圍4.5公尺，往回推算，則天后宮榕樹約種植於明治39年（1906）。2023年澎湖縣政府農漁局委託屏東科技大學重新調查澎湖老樹，馬公天后宮前的榕樹樹齡，修正為約300年，樹直徑0.95公尺、樹圍3.01公尺，修正榕樹樹齡依據為當地耆老口述。

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1923年天后宮老照片，左側有看見老榕樹。（許玉河提供）

許玉河表示，田代安定於明治31年（1898）抵澎記錄當地的植物、土壤等資料。《田代安定日記》並無記載天后宮前有榕樹。其次，明治44年（1911）出版的《澎湖風土記》，照片中天后宮廟埕前並無古榕。大正12年（1923）天后宮改建，昭和6年（1931）仲摩照久編撰的《日本地理風俗大系第十五卷－臺灣篇》，有一株榕樹出現在天后宮廟前右前方。

因此許玉河提出，樹應是天后宮1923年改建後所植，樹齡約百年之久，2019年的舊資料較接近史料與當代照片的記載，僅有百年之齡。因此，屏東科技大學單以耆老口述，推斷天后宮前的榕樹有300年之久，而未參考日治時代的調查文獻或照片，其立論站不住腳。

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