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關聖帝君聖誕 台語金曲演唱會7/18桃園登場
「台語金曲演唱會」將由藝人澎恰恰（右起）、苗可麗、許效舜主持。（桃園市政府提供）
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府文化局「2025閩南傳統藝術巡演」，配合農曆6月24日關聖帝君聖誕，將於18日晚間6點在龜山區明倫三聖宮前廣場，舉辦「台語金曲演唱會」，由藝人澎恰恰、許效舜、苗可麗主持，謝雷、吳申梅、陳孟賢、余凱揚等歌手輪番演出。
文化局表示，「2025閩南傳統藝術巡演」是為了推廣閩南與傳統民俗藝術，台語金曲演唱會將開放民眾免費入場，謝雷等多位歌手將演唱多首經典台語歌曲，可望帶來濃濃人情味與懷舊氛圍，精彩可期，相關資訊可洽文化局官網（https://culture.tycg.gov.tw/）查詢。
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