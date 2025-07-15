小６就有文化幣！李遠：兒童、母語是文化政策最重點

2025兒童戲曲巡演「請囡仔來看戲」即日起起跑。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部所屬國立傳統藝術中心近年積極推動兒童戲曲扎根，從校園巡演到親子劇場，讓孩子們在耳濡目染中接觸傳統文化。文化部長李遠金今（11）日出席「請囡仔來看戲」—2025兒童戲曲巡演起跑記者會致詞時表示：「如果你問我說文化政策最重要的核心就是兒童，對我來說是兒童。文化最重要是什麼呢？母語，就是說我們自己的話。」

「傳藝Go Young校園巡演計畫」自2022年起推動，至今已累計超過8萬名小學生觀賞傳統戲曲。今年預計進入全台173所小學，讓學生在熟悉的校園環境中接觸歌仔戲與布袋戲等演出。另一項「兒童歌仔戲—親子劇場匯演」則自去年起於各縣市巡演，首度辦理即吸引超過2萬名親子觀眾，今年也將擴大規模，預計於7個縣市演出，讓傳統戲曲走入更多家庭生活。

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文化部長李遠特別感謝所有參與的劇團願意以母語透過表演藝術，傳承給下一代，「兒童始終會是我們最用力的文化政策」。（文化部提供）

李遠強調，兒童政策不只是看戲而已，他上任後推動多項兒童文化措施，期盼建立從小培養文化自覺的環境。他指出：「我來以後其實我做了很多事情都是和兒童有關的，譬如說，文化幣下降到13到15歲，所以小學六年級就可以拿文化幣。」

針對內容媒體，他也以「小公視」為例補充說明：「還有就是小公視，有一台小公視，從去年開始，然後演給小朋友看。」此外，他也提及正規劃以本土繪本畫家為主的創作計畫：「我也找了很多很會畫繪本的一些畫家，要自己畫繪本給小朋友看……文化最重要就是自己唱自己的歌、演自己的戲、畫自己的繪本給自己小朋友看。」

回到戲曲演出本身，李遠更感謝演出團隊：「用母語透過戲劇表演，傳承給我們的下一代，兒童會是我們最用力的未來的政策。」

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