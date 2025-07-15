台灣首間萬豪酒店品牌慶10週年推「百萬大抽獎」 有機會入住逾20萬元「台北萬豪酒店總統套房」

台北萬豪慶10週年推出「百萬大抽獎」，最大獎為價值超過20萬元的「台北萬豪酒店總統套房住宿券」。（台北萬豪酒店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕身為台灣首間萬豪酒店品牌，台北萬豪酒店即將迎來開幕10週年，為感謝消費者長年來的支持，即日起至10月15日舉辦為期3個月的「十載非凡‧百萬大抽獎」，凡於館內6間餐廳、西華匯外賣櫃或中城廣場指定店家單筆消費滿千元，即可獲得抽獎券1張，滿2千元獲2張，以此類推。獎項包含總統套房住宿券、萬豪集團海內外姊妹酒店住宿券、Apple MacBook Air、Dyson、PS5、KOUMA日本料理 小馬及Mark's Teppanyaki雙人套餐券等，超過350個獎項、總價值超過100萬元。

台北萬豪百萬大抽獎活動，在館內餐廳消費滿額可獲抽獎券。圖為Garden Kitchen「和風夏宴」日式主題饗宴。（台北萬豪酒店提供）

台北萬豪酒店行銷公關經理孫儀恬表示，台北萬豪酒店於2015年9月28日正式開幕，為全台第1間萬豪酒店，集飯店、會展中心、商場及高級住宅於一身，經過10年的努力，已成為卓越服務與尊榮體驗的象徵。此次抽獎活動首次集結飯店旗下6間餐廳、西華匯外賣櫃及中城廣場9間品牌，共16個指定餐廳及櫃點參與，消費滿千即有機會抽中精選好禮、住宿券、餐飲券等。最大獎為價值超過20萬元的「台北萬豪酒店總統套房住宿券」，入住好萊塢電影取景地、國際巨星與頂級精品指定御用場域，盡享極致尊榮體驗。

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台北萬豪酒店為全台第1間萬豪酒店，館內展示眾多藝術品，圖為酒店大廳。（台北萬豪酒店提供）

2獎及3獎為「台北萬豪酒店天際豪華套房住宿券」和「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店豪華行政套房一泊二食住宿券」等；以及日本頂級雙溫酒櫃、Apple MacBook Air、Dyson吹風機、PS5遊戲機及KOUMA日本料理 小馬及Mark's Teppanyaki雙人套餐券，中城廣場人氣店家如米其林推薦天婦羅 杉村套餐券、頂級鍋物食令‧Shabu波士頓龍蝦雙人套餐券、奇岩一號旗艦店天府冒鴨鍋、葫同燒肉餐飲抵用券等諸多好禮。更多相關訊息詳詢台北萬豪酒店官網。



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