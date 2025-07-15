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林懷民談雲門戶外公演30年的價值：讓柏林愛樂震撼的風景

2025/07/15 20:09

林懷民出席記者會一度哽咽。（記者凌美雪攝）林懷民出席記者會一度哽咽。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕當一個編舞家接到一通陌生來電，對方第一句話是說「我是蔡宏圖（國泰金控董事長）」，編舞家該有什麼反應呢？以為是詐騙電話？30多年前的某一天，這通電話打給了林懷民，第一時間，林懷民感覺像電影情節，但很快地，林懷民與蔡宏圖見面，然後，他們簽約，開啟了台灣表演藝術走向戶外、走進全台各地的新路徑。

30年戶外公演改變了台灣的文化風景。（記者凌美雪攝）30年戶外公演改變了台灣的文化風景。（記者凌美雪攝）

這個獲得國泰長期支持、名為「雲門舞集戶外公演」的計畫，今年30週年，雙方在今日聯合舉辦了一場溫馨的記者會，回顧一路以來的篳路藍縷，林懷民甚至一度哽咽地說道，那是「改變我一生的一通電話」。林懷民說，「國泰的支持，是雲門生命史中最珍貴的禮物之一。這份合作實現了我們『為眾人起舞』的初心，回到廣場，就像回到家，成為雲門前行的重要動力。」

30年的雲門戶外公演，帶動了廣場免費演出或轉播的風氣，也改變了台灣的文化風景。林懷民說，最重要的是，在那樣的夜晚，大家關掉電視與電腦，走到戶外看演出，慢慢帶動了台灣戶外公演的風氣，連柏林愛樂訪台演出的戶外轉播，當音樂總監演完走出戶外，都為台灣有這麼龐大、熱情的戶外觀眾感到吃驚。

記者會現場展示開啟30年戶外公演的重要簽約紀錄，與早年林懷民還滿頭黑髮時，戶外演出遇大雨，捲起衣褲擦地板的畫面。（記者凌美雪攝）記者會現場展示開啟30年戶外公演的重要簽約紀錄，與早年林懷民還滿頭黑髮時，戶外演出遇大雨，捲起衣褲擦地板的畫面。（記者凌美雪攝）

細數30年累積的經驗與感動，林懷民說，戶外公演最怕下雨，曾經大雨滂沱，工作人員忙著掃水清乾舞台，他自己也捲起衣褲，跪下來擦地板，「除了每次都要去行天宮拜拜，我們也做到5分鐘以內讓每位觀眾拿到雨衣」；而且每次戶外公演，觀眾秩序井然，散場10幾分鐘，現場不留垃圾。

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