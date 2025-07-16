全球首部百步蛇生殖紀錄片入圍雙獎 邀民眾在世界蛇日共賞影片

林業保育署台中分署去年製作發表《守護：百步蛇野外護卵孵化記錄》全球首部百步蛇野外生殖紀錄影片。（林業署提供）

〔記者歐素美／台中報導〕林業及自然保育署台中分署去年製作發表的《守護：百步蛇野外護卵孵化記錄》全球首部百步蛇野外生殖生態紀錄影片，在第3屆台灣生態環境影展中脫穎而出，一舉入圍「科學探索獎」與「社群互動獎」兩項殊榮，台中分署於今天世界蛇日，邀請民眾一同觀賞影片，分享百步蛇生殖生態之美。

林業保育署台中分署委託野聲環境生態有限公司與道綺全球傳播有限公司，在八仙山國家森林遊樂區內拍攝首筆百步蛇野外護卵孵化紀錄，製作成《守護：百步蛇野外護卵孵化記錄》生殖生態紀錄影片，記錄百步蛇野外產卵後的護卵、護幼，到幼蛇離巢等完整行為，並成功以諧波反射器進行幼蛇離巢後的活動追蹤，影片於林業保育署YouTube網站發布後引起廣大迴響。

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林業保育署台中分署表示，該影片製作特別使用中英文字幕，並於YouTube平台公開發布，無償提供國內外關注百步蛇生態保育民眾觀賞，這次入圍「科學探索獎」與「社群互動獎」兩項獎項，評比標準皆是希望以影片結合生態保育與環境知識訊息，來推動公眾理解、參與進而有效激發討論，獲選入圍是對該分署的一大鼓勵，也期盼藉由影片持續傳播，讓更多人關注台灣原生蛇類的生態與保育議題。

第3屆台灣生態環境影展將於8月29日於高雄市電影館舉行頒獎典禮，入圍作品《守護：百步蛇野外護卵孵化記錄》可在林業保育署YouTube頻道完整免費觀賞（https://reurl.cc/ekxORL），林業保育署台中分署在八仙山國家森林遊樂區遊客中心亦設有「百步蛇野外護卵孵化紀錄」特展，邀請民眾一同欣賞這部珍貴的生態紀錄片，關注台灣原生蛇類的保育行動。

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