兩廳院廣場巨獸靈動 8公尺燈怪攜手瓜瓜族週末來唱客家歌

燈怪國王不只四肢會動，眼睛會轉，還會張嘴接人們丟的球。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕紙風車劇團2025全新原創客家親子劇《燈怪》，將於這個週末連2天在兩廳院藝文廣場首演，為新戲特別打造的3層樓高的燈怪國王今（16）日正式亮相，在瓜族眾多可愛的瓜瓜簇擁下，靈動的巨獸在廣場上走來走去，眼球咕嚕嚕地轉動，還會嗆煙打噴嚏，讓路過的人驚艷得嘴巴都合不攏。

《燈怪》是繼2010年《嘿！阿弟牯》、2015年《桐花島的故事》、2019年《諸葛四郎》好客版，2021年《雨馬》之後，紙風車再度與客家委員會合作的新創作品，是期盼向客家文化學習「永續」精神的寓言故事，以海洋與陸地共生為背景，描繪「瓜族」與「燈怪」之間的情感，也象徵客家人代代相傳的信仰精神與對家園的守護意志，透過豐富多元的劇情，邀請大家一起來守護地球。

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除大燈怪之外，擅長與人互動的瓜瓜族特別可愛吸睛。（記者凌美雪攝）

全劇結合巨型機械動力裝置與3D動畫背景，劇中療癒可愛的人偶角色，融入刺繡與客家元素圖騰，串聯傳統文化與現代科技，讓親子觀眾感受客家文化的新樣貌。還有專為《燈怪》設計的組曲，其中〈瓜瓜歌〉旋律輕快朗朗上口，連幼兒也能輕鬆哼唱。

客委會主委古秀妃表示：「感謝紙風車劇團用創意，打造全新的客家童話故事。這次的童話很不一樣，有複雜的機械巨獸，可愛的人偶表演，整齣戲更增加了客語量，希望大家看完戲，也能說幾句客家話，一起唱客家歌。」

客委會主委古秀妃（右4）與紙風車創辦人李永豐（左3）邀請國人週末一起到兩廳院廣場欣賞《燈怪》。（記者凌美雪攝）

總編導李永豐則表示，紙風車做兒童劇，就是為了讓孩子離開手機螢幕，以開闊的胸襟，把眼界打開，「與客委會的的合作，希望孩子接觸多元族群，學習本土語言，養成包容的心來面對多變的未來。感謝客委會給予紙風車很大的創作空間，這是為下一代創作的童話，希望演出當天不要下雨，大家都來看戲。」

《燈怪》將於7月19、20日晚上7時整，於兩廳院藝文廣場演出，20日亦於客家委員會臉書及客家電視台臉書及YouTube網路同步直播。

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