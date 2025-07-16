藝術家莊洊有「將神演藝」油畫創作 高雄國際機場藝廊展出

神將油畫創作即日起在高雄國際機場登場，吸引旅客駐足拍照。（正修科大提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄國際機場出境廳中央藝廊吹起濃濃的藝陣風! 長期關注八家將文化的藝術家莊洊有，將神將的臉譜、步伐與服飾，轉譯成兼具寫實與抽象的油畫創作，22件創作即日起展出至10月8日。

「將神演藝-莊洊有油畫個展」由高雄國際航空站指導、昇恆昌基金會主辦，正修科大科技藝術發展處策展承辦。

請繼續往下閱讀...

「將神演藝-莊洊有油畫個展」在小港機場登場。（正修科大提供）

正修科大指出，「八家將」為台灣民間信仰極具象徵性的宗教儀式，扮演文化與信仰守護者的角色，莊洊長期關心八家將文化，透過繪畫功底與獨到視覺語言，將神將臉譜、步伐、服飾與象徵意涵，呈現在油畫創作上。

本次展出的作品可依創作時序分為四大系列，早期「將神威儀」系列，刻劃宗教現場的震撼時刻，展出作品有巡狩虔近、浮生；2016~2019年五行神光系列則以巨幅畫作傳遞神性威儀，作品有五行神光系列~金/夏大神及五行神光系列~水/冬大神；再至2020年「塵世框命變裝」系列，作品有塵世框命變裝系列~4、塵世框命變裝系列~5。

「生命密契」、「生命觀四覺」系列作品則有生命密契系列-針鋒相對與生命觀四覺系列-1，逐步轉向心理層面的探問與抽象思維，呈現藝術家深耕將神主題的歷程。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法