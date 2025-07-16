不只逛展還能跟著搖！Ponay卜耐×同根生合體獻聲GA！GA！GA！ 2025台灣文博會準備搞事「水風景」

A_Root同根生樂團。（同根生提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台灣文博會將於8月2日至11日在松山文創園區與南港展覽館盛大登場，主題以「水風景」為靈感，展現台灣川流島嶼的文化脈動與日常紋理。今年不只創下展區坪數與參展規模新高，更將於8月2至3日推出講座，此外，開幕首日除了講座外，更將舉行「文蛤現身」小型音樂會，於由台灣新生代樂團 A_Root同根生搭配原住民唱腔強勢出圈的 Ponay卜耐聯手開唱。

原住民歌手Ponay卜耐。（TDRI提供）

A_Root同根生與Ponay卜耐首度同台，以直白又生猛的主題「台灣文蛤，GA！GA！GA！」開唱，同根生以笙、中阮等傳統樂器揉合電子與流行元素，早已入圍金曲獎多項大獎。製作人柯智豪曾獲得金曲獎最佳專輯製作人獎，同時，亦為今年文博會協同策展人。現場將演出包含〈台灣文蛤Huh？〉在內的話題曲目，卜耐則擅長將原民語調轉譯各式流行金曲，今年更擔任金曲獎表演節目嘉賓，展現出原住民直球式幽默，讓現場從阿公笑到孫子。

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紀錄片製片人及導演賀照緹。（TDRI提供）笨道策展有限公司創辦人蕭達謙。（TDRI提供）

除了跟著搖還能長知識。2025文博會講座陣容也不容小覷，四場對談，從影視、紀錄片、音樂行銷、文化生態層層鋪陳。包括《我們與惡的距離》監製湯昇榮與客家台節目部經理羅亦娌談「黑潮影視定錨外港」、紀錄片導演賀照緹與環境記者柯金源聊「未來是否無恙」、獨立音樂人顧問張凱特與浪人祭主理人蕭達謙細說音樂策展，最後由文博總顧問龔卓軍與歷史學者謝仕淵思辨文化生態與島嶼未來。

瀚草文創董事長湯昇榮。（TDRI提供）

四場講座，每場僅限80人，採事前報名制，柯智豪更力推兩條「水路走讀」活動與15家串聯商家集章換周邊任務。逛展同時，還能用身體走出水文化風景。台灣文博會近年持續拓展展演觸角，2025不只再升級，更以跨域整合方式，從展覽、講座、走讀到演唱會全面滲透「文化日常」。8月2日邀請民眾在松山文創園區（四號倉庫），一起被文化「GA」一下。詳詢台灣文博會官網與臉書。

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