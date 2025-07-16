柏林愛樂12把大提琴巡演台上砸鍋 張正傑說緣由

大提琴家走到舞台中央，拿起鍋鏟敲擊熱炒鍋，製造「弄破鼎」的聲音。

（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕柏林愛樂12大提琴國表藝3館巡演，今（16）日晚間移師高雄衛武營國家藝術文化中心進行壓軸演出。跟以往一樣，主辦也是12把大提琴的好友張正傑，都會把音樂家們在台灣的演出與花絮貼文報告，包括品嘗他們最愛的芒果與熱炒等。但有個畫面，沒能親自到音樂會現場的人一定看不到，就是文質彬彬的大提琴家，演奏到一半，居然起身走到舞台中央，拿起鍋鏟敲擊熱炒的鍋子。

原來過去12把大提琴來台演出時，都會選擇台灣民謠做為安可曲目，在張正傑建議下，2020年，熱愛台灣的團員之一大衛‧里尼克（David Riniker）編曲，並在柏林愛樂廳展開錄製，曲目包括〈雨夜花〉、〈恆春耕農歌/天黑黑〉等；錄製〈天黑黑〉時，曾以首席的鍋子製造「弄破鼎」的敲擊音。

請繼續往下閱讀...

柏林愛樂12大提琴的音樂家們見到舞台中央的鍋子都笑得很開心。

（記者凌美雪攝）

這次訪台巡演，幾首民謠成為正式曲目，張正傑把自己家裡的鍋子帶到音樂廳，並徵得音樂家們同意，讓記者進入他們的排練現場，一睹這個需要「弄破鼎」的曲目如何發「聲」。有趣的是，雖然12把大提琴已不是第一次「砸鍋」，但排練過程中，見到舞台正中央的鍋子，很多團員還是笑出來。

另外還有值得一提的，12把大提琴排練〈雨夜花〉時，團員在許多段落用心地討論、哼唱、感受民謠中的情韻，演奏很動聽！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法