搭上「台灣感性」風潮 台北凱撒推3大住房專案

「台灣感性」正夯！台北凱撒大飯店推出台北微旅行住房專案，巷弄風情、文青手作與藝文展演各具獨特魅力。（台北凱撒大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕近來在韓國爆紅的「台灣感性（대만감성）」風潮，引領大家重新發現充滿台灣味的台式魅力，台北凱撒大飯店順勢搭上這股風潮，推出3大暑期住房專案：「這夏金好玩」、「綠意印記旅遊趣」及「藝起遊玩趣」，從文青手作、街區漫遊到藝文展演，以嶄新視角感受台北城市之美。

走進台北凱撒大飯店，彷彿進入一段關於台北的情感記憶，從窗景望出，旅程就在眼前展開。（台北凱撒大飯店提供）

「台灣感性」一詞源自韓國社群的旅遊熱門關鍵字，意指從台灣日常街景中挖掘令人動心的畫面與情懷。近期，多位韓國偶像團體aespa、New Jeans、BTS、TXT成員，以及獨立樂團主唱吳赫、韓劇演員李到晛等藝人，紛紛在台北街頭旅拍打卡，掀起一波追尋台灣獨特韻味的熱潮。剛在台北開完演唱會的GD，也在周杰倫家頂樓拍下「台灣感性」的紀念照。過去不被注意的巷弄風景，如舊招牌、鐵皮屋、水泥牆，如今因來台韓星們的注目成為流行新亮點。

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「這夏金好玩」住房專案贈送Shekinah皮件刻字手作課程券。（台北凱撒大飯店提供）

台北凱撒大飯店表示，飯店不僅是城市地標，更是一段「台灣感性」旅程的起點。這棟建築由建築師沈祖海設計，自1973年落成以來，矗立在台北車站前，見證城市歲月與人潮更迭。它曾為當時台北最高的建築，創下飯店業多項里程碑，也成為許多人成長記憶中的熟悉風景。位於飯店21樓的屋頂花園，是一處口耳相傳的私房景點。從這裡可以俯瞰台北車站、中正紀念堂，以及錯落有致的城市天際線。夜幕降臨時，燈火輝映、車流穿梭，景色迷人。每年夏季煙火節期間，更可遠眺大稻埕璀璨絢麗的煙火，成為獨一無二的城市視野。

「綠意印記旅遊趣」與大稻埕文創品牌「印花樂」聯名，贈送環保餐具組，將台灣感性融入生活，推動永續旅行。（台北凱撒大飯店提供）

此次推出的「這夏金好玩」住房專案贈送Shekinah皮件刻字手作課程券，漫步至雙連站、赤峰街文青巷弄，親手體驗緞帶鑰匙圈或零錢包皮件刻字，留下獨特紀念；專案另贈飯店1樓Drink Bar飲料兌換券，連住更加贈早餐。「綠意印記旅遊趣」與大稻埕文創品牌「印花樂」聯名，入住即贈設計感十足的環保餐具組與早餐；連住再加贈路易莎商品券，加購高鐵聯票還有機會抽中大稻埕煙火秀VIP雙人票。「藝起遊玩趣」專案鎖定演唱會及展覽愛好者，持活動票根入住享優惠，並贈送百元便利商店禮物卡，連住再加贈北北基一日交通好玩卡。更多相關內容詳詢台北凱撒大飯店官網。

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